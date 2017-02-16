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    Лучший игрок Кубка Африки-2017 обойдется «Локомотиву» в 5,4 миллиона

    Форвард сборной Камеруна и «Ольборга» Кристиан Бассогог может перебраться в «Локомотив». Руководство столичного клуба готово предложить за 21-летнего камерунца, признанного лучшим игроком Кубка Африки-2017, 5,38 миллиона евро. Известно, что ранее игрок уже отклонил предложение из Китая.

    В текущем сезоне Бассогог провел 21 матч в чемпионате Дании, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. На Кубке африканских наций он забил гол и сделал одну голевую передачу в шести матчах.

    Источник: Twitter

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    16.02.2017 11:00
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 16 февраля 2017, 20:44

      Нам сейчас очень нужен состоявшийся нападающий, а это очередной кот в мешке. Надеюсь, Семин с Геркусом и Штоффельсхаусом знают, что делают.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 февраля 2017, 19:28

      Еще один Хенти !

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 февраля 2017, 17:44

      Фалль тоже вроде в Дании всем авоську мячей отгружал...

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 февраля 2017, 15:58

      На Кубке африканских наций он забил гол и сделал одну голевую передачу в шести матчах, и это лучший игрок турнира???

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 15:31

      Не густо для суперфорварда. 4 гола в Дании, где играют без ворот, это просто супер!

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 февраля 2017, 14:05

      Отличная статистика для лучшего игрока кубка...вы ржете там что ли

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 16 февраля 2017, 12:50

      21 год? На вид ему далеко за 30.....

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta > zenitforever2015 16 февраля 2017, 13:02

      Издержки негроидной расы....

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > zenitforever2015 16 февраля 2017, 13:11

      Может и сорок - у них это случается.

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      Рейтинг: +390

      fantom23 16 февраля 2017, 12:45

      Интересно-интересно!!!!

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      Рейтинг: +592

      spaike 16 февраля 2017, 12:44

      5,38 миллиона евро многовато будет. Парень хорошо выступил на КАН и после этого столько за него платить это пербор, с учетом что он особо ничем не выделяется, только командной игрой.

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 16 февраля 2017, 12:36

      Да мне кажется второй Ндинга будет, не лучше и не хуже ... если никто из европейских клубов к нему не присматривается, это уже о чём то говорит

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