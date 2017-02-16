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  • Лучший игрок Кубка Африки-2017 обойдется «Локомотиву» в 5,4 миллиона

Лучший игрок Кубка Африки-2017 обойдется «Локомотиву» в 5,4 миллиона

16 февраля 2017, 11:00
20

Форвард сборной Камеруна и «Ольборга» Кристиан Бассогог может перебраться в «Локомотив». Руководство столичного клуба готово предложить за 21-летнего камерунца, признанного лучшим игроком Кубка Африки-2017, 5,38 миллиона евро. Известно, что ранее игрок уже отклонил предложение из Китая.

В текущем сезоне Бассогог провел 21 матч в чемпионате Дании, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. На Кубке африканских наций он забил гол и сделал одну голевую передачу в шести матчах.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Ольборг Локомотив Бассогог Кристиан
Комментарии (20)
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STAFOR13
1487233059
главное чтоб не 2 Хенти, лучше бы одного топового взяли и всё чем тратить на нескольких с риском что незаиграет вообще
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lek!
1487233560
как с такой статистикой он стал лучшим ???
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Armagiddon
1487236873
Я не следил конечно за ним, но статистика меня настораживает!!! Столько уже таких звезд покупали(Ибричич, Фал, Хенти)
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zenitforever2015
1487238659
21 год? На вид ему далеко за 30.....
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алекс88
1487243110
Отличная статистика для лучшего игрока кубка...вы ржете там что ли
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paracetamol
1487248271
Не густо для суперфорварда. 4 гола в Дании, где играют без ворот, это просто супер!
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Nesterenko
1487249886
На Кубке африканских наций он забил гол и сделал одну голевую передачу в шести матчах, и это лучший игрок турнира???
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Joko21
1487256254
Фалль тоже вроде в Дании всем авоську мячей отгружал...
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XaXatyn
1487262485
Еще один Хенти !
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Антибиотик
1487267046
Нам сейчас очень нужен состоявшийся нападающий, а это очередной кот в мешке. Надеюсь, Семин с Геркусом и Штоффельсхаусом знают, что делают.
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