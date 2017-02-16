Лучший игрок Кубка Африки-2017 обойдется «Локомотиву» в 5,4 миллиона

Форвард сборной Камеруна и «Ольборга» Кристиан Бассогог может перебраться в «Локомотив». Руководство столичного клуба готово предложить за 21-летнего камерунца, признанного лучшим игроком Кубка Африки-2017, 5,38 миллиона евро. Известно, что ранее игрок уже отклонил предложение из Китая.

В текущем сезоне Бассогог провел 21 матч в чемпионате Дании, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. На Кубке африканских наций он забил гол и сделал одну голевую передачу в шести матчах.