Венгер: «Главные проблемы начались после третьего гола»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» проблемы у его команды начались после двух пропущенных голов за четыре минуты. Матч закончился со счетом 1:5.

«Странный матч... Мы хорошо провели первый тайм, перед самым перерывом упустили два выгоднейших момента. Но затем пропустили дважды за четыре минуты второго тайма.

Два гола за такой короткий промежуток времени – это слишком. Надо все тщательно проанализировать. Думаю, тут можно вести речь и о нашем настрое, и о проблемах в организации игры. А ведь до этого все было под контролем...

Но главные проблемы начались после третьего гола. Мы «поплыли», организация полностью исчезла. Косиельни? Ну, конечно, я бы хотел, чтобы он остался на поле. Так или иначе, нам надо смириться с этим поражением. Ужасный результат», – сказал Венгер после матча.

Ответная встреча «Арсенал» – «Бавария» пройдет в Лондоне 7 марта на стадионе «Эмирейтс». Начало – в 22:45 по московскому времени.