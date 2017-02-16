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    Венгер: «Главные проблемы начались после третьего гола»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» проблемы у его команды начались после двух пропущенных голов за четыре минуты. Матч закончился со счетом 1:5.

    «Странный матч... Мы хорошо провели первый тайм, перед самым перерывом упустили два выгоднейших момента. Но затем пропустили дважды за четыре минуты второго тайма.

    Два гола за такой короткий промежуток времени – это слишком. Надо все тщательно проанализировать. Думаю, тут можно вести речь и о нашем настрое, и о проблемах в организации игры. А ведь до этого все было под контролем...

    Но главные проблемы начались после третьего гола. Мы «поплыли», организация полностью исчезла. Косиельни? Ну, конечно, я бы хотел, чтобы он остался на поле. Так или иначе, нам надо смириться с этим поражением. Ужасный результат», – сказал Венгер после матча.

    Ответная встреча «Арсенал» – «Бавария» пройдет в Лондоне 7 марта на стадионе «Эмирейтс». Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    16.02.2017 07:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +132

      murakami777 16 февраля 2017, 11:37

      проблемы начались после замены Коса((

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 16 февраля 2017, 11:34

      Проблемы начались тогда, когда все тактические приёмы и стратегию игры Венгера стала знать каждая собака.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 16 февраля 2017, 11:02

      Каждый год одни и те же грабли

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 февраля 2017, 10:11

      Косельни ушел и оборона стала дырка.

      0
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 16 февраля 2017, 09:31

      Надо не анализировать,а гнать тебя в шею..одно и тоже из года в год уже больше десяти лет...С новым тренером с новыми идеями Арсенал заиграет по другому,ведь игроки там не плохие!!!

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 16 февраля 2017, 08:55

      Проблемы начались, когда прошла жеребьевка)))

      3
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 16 февраля 2017, 08:52

      Тебе не анализировать нужно, а подавать в отставку!!!

      3
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