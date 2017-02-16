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Венгер: «Главные проблемы начались после третьего гола»

16 февраля 2017, 07:52
7

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» проблемы у его команды начались после двух пропущенных голов за четыре минуты. Матч закончился со счетом 1:5.

«Странный матч... Мы хорошо провели первый тайм, перед самым перерывом упустили два выгоднейших момента. Но затем пропустили дважды за четыре минуты второго тайма.

Два гола за такой короткий промежуток времени – это слишком. Надо все тщательно проанализировать. Думаю, тут можно вести речь и о нашем настрое, и о проблемах в организации игры. А ведь до этого все было под контролем...

Но главные проблемы начались после третьего гола. Мы «поплыли», организация полностью исчезла. Косиельни? Ну, конечно, я бы хотел, чтобы он остался на поле. Так или иначе, нам надо смириться с этим поражением. Ужасный результат», – сказал Венгер после матча.

Ответная встреча «Арсенал» – «Бавария» пройдет в Лондоне 7 марта на стадионе «Эмирейтс». Начало – в 22:45 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Арсенал Бавария Косиельни Лоран Венгер Арсен
Комментарии (7)
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xXx7090
1487224326
Тебе не анализировать нужно, а подавать в отставку!!!
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mig28
1487224515
Проблемы начались, когда прошла жеребьевка)))
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Psih86
1487226674
Надо не анализировать,а гнать тебя в шею..одно и тоже из года в год уже больше десяти лет...С новым тренером с новыми идеями Арсенал заиграет по другому,ведь игроки там не плохие!!!
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FanatSerj
1487229067
Косельни ушел и оборона стала дырка.
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firs04
1487232179
Каждый год одни и те же грабли
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Snek
1487234088
Проблемы начались тогда, когда все тактические приёмы и стратегию игры Венгера стала знать каждая собака.
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murakami777
1487234254
проблемы начались после замены Коса((
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