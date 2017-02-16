Санчес стал лучшим чилийским бомбардиром в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес стал автором единственного гола своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).

Данный забитый мяч стал для 28-летнего чилийца 12-м в рамках главного еврокубка, что позволило ему выйти в лучшие бомбардиры турнира за всю историю среди представителей южноамериканской страны. На втором месте располагается полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, который имеет в активе 11 голов.

В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в Лиге чемпионов семь матчей, в которых записал на свой счет по три гола и три результативные передачи.

Напомним, ответная встреча между «Арсеналом» и «Баварией» пройдет в Лондоне 7 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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