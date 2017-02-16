Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алькантара: «Когда счет стал 3:1, мы наконец раскрепостились»

    Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара, ставший автором дубля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1), подвел итоги игры. По словам футболиста, мюнхенцам удалось забить голы, которые будут иметь решающее значение в ответной встрече.

    «Мы, естественно, очень довольны. После ничьей 1:1 в первом тайме все понимали, что надо забивать еще. Когда счет стал 3:1, мы наконец раскрепостились. В результате смогли забить еще два мяча, которые будут иметь определяющее значение в ответной игре в Лондоне», – сказал хавбек.

    Отметим, что испанец стал также автором голевой передачи. Ответная встреча состоится 7 марта.

    «У нас есть ответная игра». Как Роббен и Тиаго уничтожили «Арсенал»

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 01:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11