Алькантара: «Когда счет стал 3:1, мы наконец раскрепостились»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара, ставший автором дубля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1), подвел итоги игры. По словам футболиста, мюнхенцам удалось забить голы, которые будут иметь решающее значение в ответной встрече.

«Мы, естественно, очень довольны. После ничьей 1:1 в первом тайме все понимали, что надо забивать еще. Когда счет стал 3:1, мы наконец раскрепостились. В результате смогли забить еще два мяча, которые будут иметь определяющее значение в ответной игре в Лондоне», – сказал хавбек.

Отметим, что испанец стал также автором голевой передачи. Ответная встреча состоится 7 марта.

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