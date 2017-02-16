Инсинье: «Только результат говорит о большой разнице между нами и «Реалом»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Футболист остался доволен действиями своей команды, однако считает, что причиной поражения стало большое количество ошибок.

«Это отличный матч. Очевидно, что «Реал» – чемпион Европы, мира и идет на первом месте в Примере. Но мы показали хорошую игру. Очень обидный результат, но мы продолжим борьбу в ответной игре. Только результат говорит о большой разнице между нами и «Реалом». Мы доказали, что можем играть против такого соперника. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Мы верим в себя», – сказал игрок.

Ответная встреча состоится 7 марта в Неаполе.

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