Мюллер поставил точку в разгроме «Арсенала»

Матч 1/8 Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» завершился крупной победой мюнхенцев. Счет в матче красивым ударом из-за штрафной открыл Арьен Роббен на 11-й минуте игры. На 30-й минуте игры Алексис Санчес сравнял счет, предварительно не реализовав пенальти. Во второй половине встречи точный удар Роберта Левандовски позволил хозяевам выйти вперед. Позже Тиаго Алькантара упрочил преимущество «Баварии» в счете, оформив дубль. Точку в игре поставил гол Томаса Мюллера.
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1:0 – Роббен, 11
1:1 – Санчес, 30
2:1 – Левандовски, 54
3:1 – Тиаго, 56
4:1 – Тиаго, 63
5:1 – Мюллер, 89
Источник: Бомбардир.ру