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    Мюллер поставил точку в разгроме «Арсенала»

    Матч 1/8 Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» завершился крупной победой мюнхенцев. Счет в матче красивым ударом из-за штрафной открыл Арьен Роббен на 11-й минуте игры. На 30-й минуте игры Алексис Санчес сравнял счет, предварительно не реализовав пенальти. Во второй половине встречи точный удар Роберта Левандовски позволил хозяевам выйти вперед. Позже Тиаго Алькантара упрочил преимущество «Баварии» в счете, оформив дубль. Точку в игре поставил гол Томаса Мюллера.

    Следить за событиями матча можно в текстовой трансляции.

    1:0 – Роббен, 11

    1:1 – Санчес, 30

    2:1 – Левандовски, 54

    3:1 – Тиаго, 56

    4:1 – Тиаго, 63

    5:1 – Мюллер, 89

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 00:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 16 февраля 2017, 10:37

      на 83 мин когда увидел, что Мюллер готовится к выходу на поле расстроился, ибо он забивал в каждом победном матче над Арсеналом. Думал ээх, статистика его оборвется на сегодняшнем матче, но Мюллер походу не может не забить Арсеналу))

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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 февраля 2017, 01:22

      Мюллер. Символично.

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