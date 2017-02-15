Джафар, находившийся на просмотрах в ЦСКА и «Урале», стал игроком «Балтики»

Балтика. Потом балтика 3, балтика 7, балтика 9, во дворе 777
Нападающий из Буркина-Фасо Абдулла Джафар на правах свободного агента стал игроком «Балтики». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2017 года. Об этом сообщает официальная страница калининградского клуба в Twitter.
Напомним, ранее 18-летний форвард проходил просмотры в ЦСКА и «Урале», однако ни одному из клубов не подошел.
Добавим, что сегодня состав «Балтики» пополнил бывший полузащитник тульского «Арсенала» Александр Шешуков.
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— ФК Балтика (@fcbaltika) 15 февраля 2017 г.