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    Джафар, находившийся на просмотрах в ЦСКА и «Урале», стал игроком «Балтики»

    Нападающий из Буркина-Фасо Абдулла Джафар на правах свободного агента стал игроком «Балтики». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2017 года. Об этом сообщает официальная страница калининградского клуба в Twitter.

    Напомним, ранее 18-летний форвард проходил просмотры в ЦСКА и «Урале», однако ни одному из клубов не подошел.

    Добавим, что сегодня состав «Балтики» пополнил бывший полузащитник тульского «Арсенала» Александр Шешуков.

    Источник: Twitter

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    15.02.2017 23:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2

      Закат 17 февраля 2017, 21:53

      Балтика. Потом балтика 3, балтика 7, балтика 9, во дворе 777

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 16 февраля 2017, 08:02

      Селюк клоун конкретный конечно)))

      0
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 16 февраля 2017, 01:12

      Ничего страшного, может Алладин игроком "ЦСКА" станет.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 февраля 2017, 23:45

      Что там говорил селюк?только трепаться может

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 15 февраля 2017, 23:17

      Так, почему мы не видим интервью его агента(я даже имя забыл), он же громко заявлял, что его игрок только для супер команд

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