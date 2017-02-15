Джафар, находившийся на просмотрах в ЦСКА и «Урале», стал игроком «Балтики»

Нападающий из Буркина-Фасо Абдулла Джафар на правах свободного агента стал игроком «Балтики». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2017 года. Об этом сообщает официальная страница калининградского клуба в Twitter.

Напомним, ранее 18-летний форвард проходил просмотры в ЦСКА и «Урале», однако ни одному из клубов не подошел.

Добавим, что сегодня состав «Балтики» пополнил бывший полузащитник тульского «Арсенала» Александр Шешуков.