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    Гризманн не исключил, что перейдет в «Марсель»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн выразил мнение, что в будущем может продолжить карьеру в «Марселе». По словам 25-летнего форварда, в детстве он симпатизировал французскому клубу.

    «Переход в «Марсель»? Может быть, но не сейчас. Возможно, это произойдет позднее. Когда я был совсем маленьким, то болел за «Марсель». У меня даже была клубная футболка, а один раз я посетил домашний стадион команды», – сказал Гризманн.

    Напомним, ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна нападающий станет игроком «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере 21 матч, в котором забил девять мячей и сделал четыре голевых паса.

    Источник: Football Espana

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    15.02.2017 22:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +120

      agil 21 февраля 2017, 14:38

      оставайся там и станешь легендой клуба...а уйдешь и еще не известно куда ...попрет или нет .....

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 17 февраля 2017, 17:12

      В Челси пойдет летом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 февраля 2017, 00:24

      Лет через 10

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 февраля 2017, 00:22

      главное чтобы не в 35 и позже . . .

      0
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