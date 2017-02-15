Гризманн не исключил, что перейдет в «Марсель»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн выразил мнение, что в будущем может продолжить карьеру в «Марселе». По словам 25-летнего форварда, в детстве он симпатизировал французскому клубу.

«Переход в «Марсель»? Может быть, но не сейчас. Возможно, это произойдет позднее. Когда я был совсем маленьким, то болел за «Марсель». У меня даже была клубная футболка, а один раз я посетил домашний стадион команды», – сказал Гризманн.

Напомним, ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна нападающий станет игроком «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере 21 матч, в котором забил девять мячей и сделал четыре голевых паса.