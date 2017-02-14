Агент подтвердил интерес к Верратти со стороны «Барселоны», «Реала», «Ювентуса» и «Интера»

Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, подтвердил интерес к его клиенту со стороны европейских топ-клубов. В частности, речь идет о «Барселоне», «Реале», «Ювентусе» и «Интере».

«Верратти находится на перепутье своей карьеры. Ему 24 года, поэтому пора принять важное решение, которое касается его будущего. Очевидно, что победы в Лиге 1 мало для него.

Марко, как красивая женщина, которая имеет много поклонников, но никто не зовет ее замуж. В нем заинтересованы «Барселона» и «Реал», но они не единственные претенденты. Было бы глупо не сказать, что за ним не следят «Интер» и «Ювентус», – сказал агент.

Напомним, контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне Верратти провел за парижский клуб в Лиге 1 17 матчей, в которых записал на свой счет по два гола и две результативные передачи.