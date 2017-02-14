В «Баварии» заявили, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мюллера 100 миллионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер мог продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил финансовый директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрессен. По его словам, «красные дьяволы» предлагали за немецкого форварда 100 миллионов евро.

«Да, эти разговоры – правда. Нам пришел факс из Англии. Но продажу Мюллера мы даже не рассматривали. Если футболист нам подходит, то было бы глупо получить рекордную прибыль и расслабить его», – сказал Дрессен.

Напомним, Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за мюнхенский клуб в Бундеслиге 17 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.