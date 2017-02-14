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    В «Баварии» заявили, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мюллера 100 миллионов

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер мог продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил финансовый директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрессен. По его словам, «красные дьяволы» предлагали за немецкого форварда 100 миллионов евро.

    «Да, эти разговоры – правда. Нам пришел факс из Англии. Но продажу Мюллера мы даже не рассматривали. Если футболист нам подходит, то было бы глупо получить рекордную прибыль и расслабить его», – сказал Дрессен.

    Напомним, Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за мюнхенский клуб в Бундеслиге 17 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

    Источник: Bild

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    14.02.2017 20:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +264

      dimid 15 февраля 2017, 00:03

      в каком году?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 февраля 2017, 21:05

      сейчас однозначно жалеют, учитывая его результаты!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      LokoBars87 14 февраля 2017, 20:57

      Ну и полные дураки раз не продали,за это деревянное творение максимальная цена 35 млн.евро

      -1
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      Рейтинг: +120

      agil > LokoBars87 18 февраля 2017, 10:28

      это деревянное тело в отличии от многих великих колекционеров ЗМ выиграл все в футбольной карьере и везде в ведуших ролях!!!! кстати я тоже ЛОКО и БАРСА болею....он величайший игрок...и у всех бывает спады

      0
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