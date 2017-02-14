Петраков: «Тигиев подойдет для игры «Спартака»

Бывший главный тренер «Торпедо» Валерий Петраков прокомментировал возможный переход в «Спартак» защитника «Анжи» Георгия Тигиева. Футболист в 2015 году выступал за автозаводцев под началом специалиста. Ранее в руководстве «Анжи» подтвердили факт переговоров с красно-белыми по трансферу игрока.

«Тигиев подойдет для игры «Спартака» — как для схемы с четырьмя защитникам, так и с тремя центральными с двумя линейными хавами. Не сомневаюсь, что Георгий создаст конкуренцию в команде. К тому же он может сыграть на обоих флангах, как он у меня действовал в «Торпедо».

Тигиеву всего лишь 21 год, ему нужно расти. Плохого ничего сказать про него не могу. Георгий – дисциплинированный парень, который ответственно относится к футболу. Он должен бороться за место в основном составе «Спартака», – заявил Петраков.

Тигиев в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей.