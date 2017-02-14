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    Петраков: «Тигиев подойдет для игры «Спартака»

    Бывший главный тренер «Торпедо» Валерий Петраков прокомментировал возможный переход в «Спартак» защитника «Анжи» Георгия Тигиева. Футболист в 2015 году выступал за автозаводцев под началом специалиста. Ранее в руководстве «Анжи» подтвердили факт переговоров с красно-белыми по трансферу игрока.

    «Тигиев подойдет для игры «Спартака» — как для схемы с четырьмя защитникам, так и с тремя центральными с двумя линейными хавами. Не сомневаюсь, что Георгий создаст конкуренцию в команде. К тому же он может сыграть на обоих флангах, как он у меня действовал в «Торпедо».

    Тигиеву всего лишь 21 год, ему нужно расти. Плохого ничего сказать про него не могу. Георгий – дисциплинированный парень, который ответственно относится к футболу. Он должен бороться за место в основном составе «Спартака», – заявил Петраков.

    Тигиев в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2017 13:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 февраля 2017, 15:00

      Не могу сказать по Тигиеву, но то что Спартаку нужен качественный правый защитник это факт! Ещенко просто смешон, опять не бегит, опять не успевает, опять из его зоны приходят голы!!!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 февраля 2017, 13:58

      Да-да, ещё пусть и Шпалыч как бывший одноклубник тоже одобрит!
      Они -то знают...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 февраля 2017, 13:45

      Ну и купите его на переспективу.

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