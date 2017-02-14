Петраков: «Тигиев подойдет для игры «Спартака»

Не могу сказать по Тигиеву, но то что Спартаку нужен качественный правый защитник это факт! Ещенко просто смешон, опять не бегит, опять не успевает, опять из его зоны приходят голы!!!
Бывший главный тренер «Торпедо» Валерий Петраков прокомментировал возможный переход в «Спартак» защитника «Анжи» Георгия Тигиева. Футболист в 2015 году выступал за автозаводцев под началом специалиста. Ранее в руководстве «Анжи» подтвердили факт переговоров с красно-белыми по трансферу игрока.
«Тигиев подойдет для игры «Спартака» — как для схемы с четырьмя защитникам, так и с тремя центральными с двумя линейными хавами. Не сомневаюсь, что Георгий создаст конкуренцию в команде. К тому же он может сыграть на обоих флангах, как он у меня действовал в «Торпедо».
Тигиеву всего лишь 21 год, ему нужно расти. Плохого ничего сказать про него не могу. Георгий – дисциплинированный парень, который ответственно относится к футболу. Он должен бороться за место в основном составе «Спартака», – заявил Петраков.
Тигиев в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей.