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Источник: «Спартак» подписал замбийского форварда

14 февраля 2017, 09:47
33

Замбийский нападающий Фэшн Сакала стал игроком «Спартака», сообщает soka25east.com.

19-летний форвард поставил подпись под трехлетним контрактом. Ожидается, что он будет играть за «Спартак-2».

«Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог услышал мои молитвы. Я ставлю перед собой высокие цели, и я буду добиваться их в Европе. Хочу, чтобы Замбия мной гордилась», — сказал Сакала.

В Замбии Сакалу считают очень перспективным футболистом. Он является игроком молодежной сборной своей страны.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Спартак
Комментарии (33)
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B.G.
1487055019
Ну, удачи Сакалу!
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Борз-95
1487055934
Самый лучший трансфер Спартака в истории))
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Maxim Nik
1487057836
Удачность трансфера покажет время.
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mialkov
1487058010
Будем надеяться на наличие таланта у Сакала...
Ответить
agrmark
1487058729
Хорошо, будем надеяться на игру.
Ответить
subbotaspartak
1487062434
Если на перспективу - понятно. Если на всякий случай - неприятно. Но почему не найти пацана От Калининграда и до... Сука даже рифма не придумывается... Короче - нашего.
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ivanthebest
1487064495
Ну, давай парнишка, сейчас всё в твоих руках... Будешь феерить, дорастёшь до основной команды, нет, о тебе никто скорее всего и не вспомнит... Но, в любом случае удачи!
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vladimir-7
1487068694
Спартак начал скупать головешек, вот и Шакла из Замбии отхватили.
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killerman77
1487071686
полгода фэшн в московском кружке физкультуры-2
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tambovchanin
1487074739
сб Африки собирается)))в клубе с традициями))
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