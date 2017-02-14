Источник: «Спартак» подписал замбийского форварда

Замбийский нападающий Фэшн Сакала стал игроком «Спартака», сообщает soka25east.com.

19-летний форвард поставил подпись под трехлетним контрактом. Ожидается, что он будет играть за «Спартак-2».

«Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог услышал мои молитвы. Я ставлю перед собой высокие цели, и я буду добиваться их в Европе. Хочу, чтобы Замбия мной гордилась», — сказал Сакала.

В Замбии Сакалу считают очень перспективным футболистом. Он является игроком молодежной сборной своей страны.