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    Источник: «Спартак» подписал замбийского форварда

    Замбийский нападающий Фэшн Сакала стал игроком «Спартака», сообщает soka25east.com.

    19-летний форвард поставил подпись под трехлетним контрактом. Ожидается, что он будет играть за «Спартак-2».

    «Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог услышал мои молитвы. Я ставлю перед собой высокие цели, и я буду добиваться их в Европе. Хочу, чтобы Замбия мной гордилась», — сказал Сакала.

    В Замбии Сакалу считают очень перспективным футболистом. Он является игроком молодежной сборной своей страны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2017 09:47
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 14 февраля 2017, 21:27

      перепрададут позже.дороже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 14 февраля 2017, 16:17

      Ну не знаю , что у нас ребят нет что ли таких молодых и перспективных.......как то опять ищем не там где надо.........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 14 февраля 2017, 15:18

      сб Африки собирается)))в клубе с традициями))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      killerman77 14 февраля 2017, 14:28

      полгода фэшн в московском кружке физкультуры-2

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 февраля 2017, 13:51

      Тогда и Алтанхуяга тоже на перспективу, а то как-то непонятненько...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2017, 13:38

      Спартак начал скупать головешек, вот и Шакла из Замбии отхватили.

      -2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > vladimir-7 14 февраля 2017, 15:03

      ...Не "головёшек", а шоколадок!

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 14 февраля 2017, 12:32

      )))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 февраля 2017, 12:28

      Ну, давай парнишка, сейчас всё в твоих руках... Будешь феерить, дорастёшь до основной команды, нет, о тебе никто скорее всего и не вспомнит... Но, в любом случае удачи!

      2
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      Рейтинг: +816

      diktatop 14 февраля 2017, 11:58

      зато с нашим календарем в декабре где-нибудь в томске не потеряется)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      diktatop 14 февраля 2017, 11:57

      парень хоть по путешествует по россии и снег увидит)))

      1
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