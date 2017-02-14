Метшин рассказал о задачах «Рубина» на сезон

Президент «Рубина» Ильсур Метшин пообщался с журналистами после победы казанцев в контрольном матче со «Спартаком» (4:2). По словам функционера, его команда ставит задачу выйти в Лигу Европы по итогам сезона.

– Не настораживает, насколько хорошо выглядит “Рубин”?

– Рано об этом говорить. Радует другое – видна командная игра. С учетом того, что половина футболистов основного состава остались на скамейке. Видно, как ребята и тренерский штаб хорошо поработали. Видите результат? «Спартак» идет на первом месте, выходит против нас основным составом – тоже хорошо играют! Но мы забиваем четыре. Пусть в равной встрече.

– В какой момент поняли, что попали с Грасией в точку?

– Скажем, что в точку попали, когда выполним задачу. Рано еще об этом говорить. Сейчас мы видим, что команда прогрессирует. К концу первой половины сезона уже наблюдали хороший футбол. Когда Грасия только начал работать, мы говорили в интервью: «Чуда не ждем, надо время». Если помните, весь состав был заменен.

Терпеливо ждем и сейчас. Даем возможность штабу себя проявить, притереться игрокам. Этот сезон уйдет на становление команды и реализацию стратегии тренерского штаба. Второй сбор «Рубин» заканчивает в хорошем состоянии. Надеюсь, начнем побеждать. Девятое место точно не для нас.

– Объективное место сегодня для этой команды?

– Задача – Лига Европы. Никто ее не снимал. Главное, она по зубам.

По итогам 17-ти туров «Рубин» идет на девятой строчке турнирной таблицы РФПЛ.