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Ловчев: «Ребят, ну какой «Спартак» чемпион по такой игре?»

14 февраля 2017, 00:20
23

Футбольный эксперт Евгений Ловчев подвел итоги контрольного матча между «Спартаком» и «Рубином». Напомним, встреча закончилась победой казанцев со счетом 4:2. По мнению Ловчева, красно-белые пока не готовы к возобновлению сезона.

«Спартак» пока не готов к сезону. В то же время, команды должно хватать сейчас на большее количество времени, а не на 20 минут. Есть впечатление, что результат не очень-то заботил спартаковцев, мол, матч-то контрольный. Это так, но «Спартак» – команда, результат которой важен всегда и везде. Хоть на коробку во двор вышли, а побеждать – надо! И игрокам, и тренерам надо это понимать.

Меня на улице, в магазинах часто спрашивают болельщики: «Спартак» – чемпион?». Ребят, ну какой чемпион по такой игре? А вообще есть еще 20 дней, чтобы подойти свежими к возобновлению чемпионата», – заявил Ловчев.

Напомним, «Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Спартак Рубин Ловчев Евгений
Комментарии (23)
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Sergej-74
1487021091
второй гол рубин красиво положил
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Cuervo
1487021986
Ловчев вечно недовольный
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sergun-kuk
1487024625
Ловчеву всегда все плохо!!!
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elizaveta-285
1487024795
Женя, не гадь Спартаку - он тебе все в этой жизни дал!!!
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ivanthebest
1487028086
Вот задрали.. Евгений ты-то куда вроде взрослый человек, а всё туда же, по товарняку делать выводы, что за бред...
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Аид666
1487039086
Чемпион ФНЛ)
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Boby
1487041397
На сколько мне помнится. Когда Спам побеждал в предсезонке, то всегда с треском проваливался в регулярке. Пусть уж лучше сейчас, злее будут.
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VikNMar
1487043292
Женя , не быть ему чемпионом ближайшие 100 лет .......
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vladimir-7
1487050160
Рубину и Спартаку так держать!
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ufos73
1487059997
Ну если судить по сборам, то чемп надо закрыть, так как ни кто не достоин быть чемпионам )))
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