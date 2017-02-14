Ловчев: «Ребят, ну какой «Спартак» чемпион по такой игре?»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев подвел итоги контрольного матча между «Спартаком» и «Рубином». Напомним, встреча закончилась победой казанцев со счетом 4:2. По мнению Ловчева, красно-белые пока не готовы к возобновлению сезона.

«Спартак» пока не готов к сезону. В то же время, команды должно хватать сейчас на большее количество времени, а не на 20 минут. Есть впечатление, что результат не очень-то заботил спартаковцев, мол, матч-то контрольный. Это так, но «Спартак» – команда, результат которой важен всегда и везде. Хоть на коробку во двор вышли, а побеждать – надо! И игрокам, и тренерам надо это понимать.

Меня на улице, в магазинах часто спрашивают болельщики: «Спартак» – чемпион?». Ребят, ну какой чемпион по такой игре? А вообще есть еще 20 дней, чтобы подойти свежими к возобновлению чемпионата», – заявил Ловчев.

Напомним, «Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.