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    Ловчев: «Ребят, ну какой «Спартак» чемпион по такой игре?»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев подвел итоги контрольного матча между «Спартаком» и «Рубином». Напомним, встреча закончилась победой казанцев со счетом 4:2. По мнению Ловчева, красно-белые пока не готовы к возобновлению сезона.

    «Спартак» пока не готов к сезону. В то же время, команды должно хватать сейчас на большее количество времени, а не на 20 минут. Есть впечатление, что результат не очень-то заботил спартаковцев, мол, матч-то контрольный. Это так, но «Спартак» – команда, результат которой важен всегда и везде. Хоть на коробку во двор вышли, а побеждать – надо! И игрокам, и тренерам надо это понимать.

    Меня на улице, в магазинах часто спрашивают болельщики: «Спартак» – чемпион?». Ребят, ну какой чемпион по такой игре? А вообще есть еще 20 дней, чтобы подойти свежими к возобновлению чемпионата», – заявил Ловчев.

    Напомним, «Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2017 00:20
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +63

      Эрик Александрович 16 февраля 2017, 10:02

      Меня часто спрашивают: "Ловчев -балбес?" Ребят, да он балбес! Следил за его прогнозами и не один не сбылся!

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 февраля 2017, 15:00

      А если Спартак притаился, а Рубин не успел?

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 февраля 2017, 13:26

      Тоже можно сказать про всю 5-ку лидеров, судя по контрольным играм

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      Рейтинг: +345

      zadira56 14 февраля 2017, 12:29

      Молодцы рубиновые!

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 14 февраля 2017, 11:30

      ...Серафимыч,успокойся,ведь судили матч не ваши судьи. И гол янычара не засчитали бы и 11метровый не поставили бы,так что Спартак "народную команду"засудили иностранцы.РУБИН молодцы,теперь надо постараться во второй половине чемпионата выйти в зону Кубков!!!

      0
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      Рейтинг: +5177

      Каратель > FaTeK1945ru 14 февраля 2017, 11:47

      я погляжу ты знаток футбола,эксперт просто...

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Каратель 14 февраля 2017, 12:23

      ...сынок,проживёшь с моё--может и поймёшь что-нибудь.Прощай.

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      Рейтинг: +5177

      Каратель > FaTeK1945ru 14 февраля 2017, 13:15

      ёпть...папа)))) ну ты и сказочник

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 февраля 2017, 11:13

      Ну если судить по сборам, то чемп надо закрыть, так как ни кто не достоин быть чемпионам )))

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      Рейтинг: +32

      pro-vad 14 февраля 2017, 10:54

      Карадениз молодец! Настрой на игру никто не отменял, значит одной команде победа была важнее! А в остальном покажет сезон!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 февраля 2017, 10:33

      Рано судить по этой игре, как будет выглядеть Спартак! Все таки команда под нагрузками, плюс не настроились, думаю к игре с Краснодаром все будет нормально!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 февраля 2017, 10:21

      Думаю Спартак спецом уступил Рубину чтобы конкуренты расслабились,и только дураки всерьез воспринимают такую игру.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 14 февраля 2017, 09:54

      все еще впереди

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