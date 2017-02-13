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Червиченко: «Защита «Спартака» – это трагедия»

13 февраля 2017, 22:11
15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился эмоциями от товарищеского матча красно-белых против «Рубина». Напомним, московский клуб уступил команде из Казани со счетом 2:4.

– Не стал бы придавать большое значение результату этой игры. В контрольных встречах тренеры пробуют различные схемы, сочетания игроков. И тем не менее игра спартаковцев в защите даже в таком матче удивила. Оборона – это трагедия «Спартака». Как тут не вспомнить об Ивановиче! Подписали ли его, решили бы многие свои проблемы. И тот же Боккетти по-другому себя чувствовал. А сейчас у него нет конкуренции, вот он так и играет.

– Следующим новичком «Спартака» может стать защитник «Анжи» Тигиев...

– Ну разве это усиление? «Спартак» на новый уровень выведут качественные футболисты, например, Иванович. Но он уже в «Зените».

– Героем матча стал 37-летний Карадениз, забивший гол и дважды ассистировавший партнерам. Похоже, турок выходит из кризиса?

– Верю, что так и будет. У него был ментальный кризис, связанный с уходом из «Рубина» Бердыева. Но теперь все будет нормально. У него хорошее окружение, «Рубин» выходит из периода турбулентности. И заслуга в этом в немалой степени принадлежит главному тренеру Грасии.

– Ваши ожидания от выступления казанцев во второй части чемпионата?

– Нынешнее девятое место – явно не для них. Будут бороться на место в Лиге Европы.

Напомним, «Спартак» на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Иванович Бранислав Карадениз Гекдениз Боккетти Сальваторе Тигиев Георгий Грасия Хави Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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bafor
1487016529
Червиченко: – это трагедия
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Спартак-воин
1487018106
Стоило Спартаку проиграть товарняк (на который Рубин "точил зуб") как сразу повылазило всякое GOVNO типа червя или vit1903...успокойтесь лузеры...вам никогда не опередить Спартак не по титулам, ни по популярности.
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пряник929
1487019819
После такого каждая команда попытается закатить покер в ромб...
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RedWhiteFans2
1487020887
Это звоночек. Но кто, кто а Карера это услышит. И все увидят обратное.
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ДяДь ПашА
1487021273
Лучше проиграть сейчас ,чем в чемпионате.дальше будут внимательнее
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Каратель помойников
1487044808
главная трагедия Спартака-это червиченко
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"supermax"
1487060178
джабба хатт из звездных войнов опять начал пиздаболить
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