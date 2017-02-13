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    Червиченко: «Защита «Спартака» – это трагедия»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился эмоциями от товарищеского матча красно-белых против «Рубина». Напомним, московский клуб уступил команде из Казани со счетом 2:4.

    – Не стал бы придавать большое значение результату этой игры. В контрольных встречах тренеры пробуют различные схемы, сочетания игроков. И тем не менее игра спартаковцев в защите даже в таком матче удивила. Оборона – это трагедия «Спартака». Как тут не вспомнить об Ивановиче! Подписали ли его, решили бы многие свои проблемы. И тот же Боккетти по-другому себя чувствовал. А сейчас у него нет конкуренции, вот он так и играет.

    – Следующим новичком «Спартака» может стать защитник «Анжи» Тигиев...

    – Ну разве это усиление? «Спартак» на новый уровень выведут качественные футболисты, например, Иванович. Но он уже в «Зените».

    – Героем матча стал 37-летний Карадениз, забивший гол и дважды ассистировавший партнерам. Похоже, турок выходит из кризиса?

    – Верю, что так и будет. У него был ментальный кризис, связанный с уходом из «Рубина» Бердыева. Но теперь все будет нормально. У него хорошее окружение, «Рубин» выходит из периода турбулентности. И заслуга в этом в немалой степени принадлежит главному тренеру Грасии.

    – Ваши ожидания от выступления казанцев во второй части чемпионата?

    – Нынешнее девятое место – явно не для них. Будут бороться на место в Лиге Европы.

    Напомним, «Спартак» на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.02.2017 22:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 14 февраля 2017, 11:16

      джабба хатт из звездных войнов опять начал пиздаболить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 14 февраля 2017, 07:00

      главная трагедия Спартака-это червиченко

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 14 февраля 2017, 00:27

      Лучше проиграть сейчас ,чем в чемпионате.дальше будут внимательнее

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 февраля 2017, 00:21

      Это звоночек. Но кто, кто а Карера это услышит. И все увидят обратное.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 февраля 2017, 00:03

      После такого каждая команда попытается закатить покер в ромб...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 13 февраля 2017, 23:35

      Стоило Спартаку проиграть товарняк (на который Рубин "точил зуб") как сразу повылазило всякое GOVNO типа червя или vit1903...успокойтесь лузеры...вам никогда не опередить Спартак не по титулам, ни по популярности.

      0
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      Рейтинг: +48

      Boby > карасевщина 14 февраля 2017, 06:16

      Чудак ты на букву Му

      2
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      Рейтинг: +191

      bafor 13 февраля 2017, 23:08

      Червиченко: – это трагедия

      3
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