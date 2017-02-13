Червиченко: «Защита «Спартака» – это трагедия»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился эмоциями от товарищеского матча красно-белых против «Рубина». Напомним, московский клуб уступил команде из Казани со счетом 2:4.

– Не стал бы придавать большое значение результату этой игры. В контрольных встречах тренеры пробуют различные схемы, сочетания игроков. И тем не менее игра спартаковцев в защите даже в таком матче удивила. Оборона – это трагедия «Спартака». Как тут не вспомнить об Ивановиче! Подписали ли его, решили бы многие свои проблемы. И тот же Боккетти по-другому себя чувствовал. А сейчас у него нет конкуренции, вот он так и играет.

– Следующим новичком «Спартака» может стать защитник «Анжи» Тигиев...

– Ну разве это усиление? «Спартак» на новый уровень выведут качественные футболисты, например, Иванович. Но он уже в «Зените».

– Героем матча стал 37-летний Карадениз, забивший гол и дважды ассистировавший партнерам. Похоже, турок выходит из кризиса?

– Верю, что так и будет. У него был ментальный кризис, связанный с уходом из «Рубина» Бердыева. Но теперь все будет нормально. У него хорошее окружение, «Рубин» выходит из периода турбулентности. И заслуга в этом в немалой степени принадлежит главному тренеру Грасии.

– Ваши ожидания от выступления казанцев во второй части чемпионата?

– Нынешнее девятое место – явно не для них. Будут бороться на место в Лиге Европы.

Напомним, «Спартак» на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России.