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    Бубнов считает, что Тигиев «сыроват» для «Спартака»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» защитника «Анжи» Георгия Тигиева. По словам Бубнова, молодой футболист пока не готов к полноценной замене Андрея Ещенко.

    «Тигиев еще «сыроват» для основы «Спартака». Если он придет в «Спартак», то ему придется бороться за место в составе команды. Он получал неплохую игровую практику в «Торпедо» и «Анжи». В свое время Врба его даже использовал на позиции полузащитника. Поэтому его можно считать универсалом. Говорить о том, что Тигиев может заменить Ещенко в «Спартаке» еще рано. Но если он придет в «Спартак», то точно составит там конкуренцию Ещенко», – заявил Бубнов.

    В текущем сезоне РФПЛ на счету 21-летнего Тигиева 14 матчей.

    Источник: Спорт FM

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    13.02.2017 19:28
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