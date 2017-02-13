Бубнов считает, что Тигиев «сыроват» для «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» защитника «Анжи» Георгия Тигиева. По словам Бубнова, молодой футболист пока не готов к полноценной замене Андрея Ещенко.

«Тигиев еще «сыроват» для основы «Спартака». Если он придет в «Спартак», то ему придется бороться за место в составе команды. Он получал неплохую игровую практику в «Торпедо» и «Анжи». В свое время Врба его даже использовал на позиции полузащитника. Поэтому его можно считать универсалом. Говорить о том, что Тигиев может заменить Ещенко в «Спартаке» еще рано. Но если он придет в «Спартак», то точно составит там конкуренцию Ещенко», – заявил Бубнов.

В текущем сезоне РФПЛ на счету 21-летнего Тигиева 14 матчей.