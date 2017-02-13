Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Из-за долгов перед «Спартаком» «Кубани» запрещено регистрировать новых игроков

    «Кубань» в очередной раз подверглась запрету на регистрацию новых футболистов со стороны РФС. Сегодня Палата по разрешению споров таким образом наказала краснодарский клуб за долг перед «Спартаком» за переход из стана красно-белых нападающего Владимира Обухова в июне минувшего года.

    «Удовлетворить заявление ФК «Спартак» в отношении ФК «Кубань» о выплате задолженности по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств (по выплате задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Владимира Обухова) в полном объеме. Обязать «Кубань» выплатить «Спартаку» задолженность по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств. Применить к «Кубани» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Кубани» в случае исполнения обязательств перед «Спартаком», установленных настоящим решением», – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

    Кроме того, было удовлетворено заявление хавбека Игоря Жураховского в отношении желто-зеленых о выплате задолженности по зарплате за два последних месяца 2016 года и проценты за задержку выплаты.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2017 19:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 февраля 2017, 18:51

      в спартак продали и денег должны???????

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 14 февраля 2017, 11:01

      Допрыгаются

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11