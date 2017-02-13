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  • Из-за долгов перед «Спартаком» «Кубани» запрещено регистрировать новых игроков

Из-за долгов перед «Спартаком» «Кубани» запрещено регистрировать новых игроков

13 февраля 2017, 19:13
2

«Кубань» в очередной раз подверглась запрету на регистрацию новых футболистов со стороны РФС. Сегодня Палата по разрешению споров таким образом наказала краснодарский клуб за долг перед «Спартаком» за переход из стана красно-белых нападающего Владимира Обухова в июне минувшего года.

«Удовлетворить заявление ФК «Спартак» в отношении ФК «Кубань» о выплате задолженности по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств (по выплате задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Владимира Обухова) в полном объеме. Обязать «Кубань» выплатить «Спартаку» задолженность по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств. Применить к «Кубани» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Кубани» в случае исполнения обязательств перед «Спартаком», установленных настоящим решением», – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Кроме того, было удовлетворено заявление хавбека Игоря Жураховского в отношении желто-зеленых о выплате задолженности по зарплате за два последних месяца 2016 года и проценты за задержку выплаты.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Кубань (ЛФЛ) Обухов Владимир
Комментарии (2)
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STALKER27
1487059274
Допрыгаются
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BAIv
1487087508
в спартак продали и денег должны???????
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