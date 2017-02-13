Торрес: «Атлетико» не сдается и всегда играет только на победу»

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес выразил удовлетворение победой своей команды над «Сельтой».

«Атлетико» вновь является той командой, которая не сдается и всегда играет только на победу. Это была открытая игра, которая многое показала. «Атлетико» одержал победу именно тем способом, который сейчас характерен нам.

Теперь у нас на очереди Лига чемпионов, на счет которой мы питаем большие надежды», – сказал Торрес.

Матч 22-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Сельта» закончился со счетом 3:2. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с леверкузенским «Байером» 21 февраля на выезда, ответный матч пройдет 15 марта.