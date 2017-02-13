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    «Лестер» – первый действующий чемпион АПЛ, который не забил в шести матчах подряд

    В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде потерпел поражение со счетом 0:2 от «Суонси».

    Таким образом, безголевая серия команды Клаудио Раньери достигла 10 часов. В последний раз «лисы» забивали 31 декабря в игре против «Вест Хэма» (1:0).

    Кроме того, клуб стал первым действующим чемпионом Англии, который не смог поразить ворота соперников 6 матчей подряд.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ «Лестер» занимает 17 место в турнирной таблице, находясь в одном очке от зоны вылета.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2017 00:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      oreshko 13 февраля 2017, 11:30

      Справятся. Забьют и перебегают.

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 13 февраля 2017, 05:21

      походу год петуха для лис как-то не очень))

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 февраля 2017, 04:54

      да, все ставки погорели на них (

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 февраля 2017, 03:36

      Будет прикольно если Лестер вылетит.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 февраля 2017, 03:35

      Жаль, а я упорно продолжаю ставить на них...

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