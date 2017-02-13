«Лестер» – первый действующий чемпион АПЛ, который не забил в шести матчах подряд

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде потерпел поражение со счетом 0:2 от «Суонси».

Таким образом, безголевая серия команды Клаудио Раньери достигла 10 часов. В последний раз «лисы» забивали 31 декабря в игре против «Вест Хэма» (1:0).

Кроме того, клуб стал первым действующим чемпионом Англии, который не смог поразить ворота соперников 6 матчей подряд.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Лестер» занимает 17 место в турнирной таблице, находясь в одном очке от зоны вылета.