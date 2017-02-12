Мата: «Потерянная бутса после гола в ворота «Уотфорда» — хорошая реклама для Adidas»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал инцидент после своего гола в ворота «Уотфорда» (2:0) в рамках встречи 25-го тура английской Премьер-лиги. Во время празднования взятия ворот вместе с Генрихом Мхитаряном и Антони Марсьялем на правой стопе испанца не оказалось бутсы.

«Когда я забил, бутса наполовину слезла с моей ноги, поэтому во время празднования гола она просто слетела и я остался без нее. Думаю, это была хорошая реклама для Adidas», — сказал Мата в интервью клубному телевидению.

После победы в матче национального чемпионата команда Жозе Моуринью осталась на шестом месте в турнирной таблице.