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    Мата: «Потерянная бутса после гола в ворота «Уотфорда» — хорошая реклама для Adidas»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал инцидент после своего гола в ворота «Уотфорда» (2:0) в рамках встречи 25-го тура английской Премьер-лиги. Во время празднования взятия ворот вместе с Генрихом Мхитаряном и Антони Марсьялем на правой стопе испанца не оказалось бутсы.

    «Когда я забил, бутса наполовину слезла с моей ноги, поэтому во время празднования гола она просто слетела и я остался без нее. Думаю, это была хорошая реклама для Adidas», — сказал Мата в интервью клубному телевидению.

    После победы в матче национального чемпионата команда Жозе Моуринью осталась на шестом месте в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    12.02.2017 00:09
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 12 февраля 2017, 00:18

      "потерянная БУСТА в ворота ХАЛЛА..."
      Соберитесь в кучу уже!

      0
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      ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti > Wagarti 12 февраля 2017, 00:33

      О) БУСТУ исправили, а ХАЛЛ - нет)

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