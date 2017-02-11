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    Мата: «Манчестер Юнайтед» на правильном пути, наша цель – закончить сезон в первой четверке»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями от победы над «Уотфордом» в поединке 25-го тура АПЛ (2:0). По словам испанца, «красные дьяволы» находятся на правильном пути.

    «Показывая хорошую игру и побеждая ты всегда делаешь шаг вперед. Нам необходимо продолжать в таком же ключе. Мы продемонстрировали убедительный футбол и сегодня можем быть собой довольны. В матче с «Уотфордом» все начиналось как всегда: голкипер соперника несколько раз спас свою команду, однако после нам удалось поразить ворота и стало легче. «Манчестер Юнайтед» на правильном пути.

    До конца чемпионата нам придется весьма тяжело. Наша первоочередная цель – попадание в топ-4 по итогам сезона. Мы хотим подниматься все выше и выше, но заранее неизвестно, на какой строчке в таблице ты окажешься в итоге», – сказал Мата.

    За 13 туров до завершения первенства «Манчестер Юнайтед» расположился на пятом месте, имея в своем активе 48 очков и отставая от зоны Лиги чемпионов на один балл. При этом манкунианцы провели на одну игру больше конкурентов.

    Источник: BBC

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    11.02.2017 21:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 11 февраля 2017, 23:44

      Ну давайте, не подкачайте!!!

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