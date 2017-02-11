Билич сломал микрофон в матче против «Вест Бромвича»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич был удален из тренерской зоны в концовке встречи 25-го тура английской Премьер-лиги, в которой подопечные хорвата сыграли вничью 2:2 с «Вест Бромвичем».

На четвертой добавленной минуте специалист сломал микрофон, находившийся около поля. Инцидент произошел после того, как защитник гостей Гарет Маколи сравнял счет.

Ничья на Олимпийском стадионе в Лондоне лишила столичный клуб шанса подняться на девятое место в турнирной таблице.