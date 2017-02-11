Мухаметшин: «Петербуржцам нет дела до «Тосно». Там культ «Зенита»

Полузащитник «Тосно» Рустем Мухаметшин дал понять, что для команды лучше выступать в Великом Новгороде, а не в Санкт-Петербурге, где болельщики поддерживают только «Зенит».

– РФПЛ руководителям «Тосно» нужна, но что затем? И где принимать соперников? Стадион в Великом Новгороде могут ведь и не лицензировать.

– Насколько я знаю, вместимость стадиона будет увеличена, его подгонят под параметры РФПЛ. В Великом Новгороде хорошая атмосфера. На МСА «Петровский» на нас ходили сто человек. Что петербуржцам до «Тосно»? Там культ «Зенита». Когда стали принимать в Новгороде, сразу почувствовали другую ауру. Люди болеют, переживают за команду как за родную. Кстати, и из Тосно болельщики приезжают, надеясь, что когда-то команда вернется домой. Уверен, рано или поздно в городе, давшем клубу жизнь, построят современный стадион.

Напомним, что по итогам 24-х туров Футбольной национальной лиги «Тосно» имеет на своем счету 49 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице, которое гарантирует команде выход в РФПЛ.