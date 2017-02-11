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    Левандовски мог перейти в «Блэкберн», но трансфер сорвался из-за извержения вулкана

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что в 2010 году он мог перейти из «Леха» не в «Боруссию», а в «Блэкберн». По словам поляка, трансферу помешало одно обстоятельство.

    «Да, у меня действительно была такая возможность. Я хотел приехать в Блэкберн и посмотреть на клуб, на город, на тренировочную базу.

    Думаю, было бы неплохо, если бы я тогда перешел в «Блэкберн», но я не смог вылететь к ним из-за извержения вулкана Эйяфьядлайекюдль. Полет был заблокирован, из-за чего я не смог отправиться в Англию. Возможно, это изменило мою жизнь», – сказал Левандовски.

    Источник: Daily Mail

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    11.02.2017 14:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2

      Закат 12 февраля 2017, 10:02

      Если бы да кабы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 февраля 2017, 17:57

      Во какие бывают ПЛЮСЫ от вулканов !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Ice Peleng 11 февраля 2017, 16:54

      Это определённо в лучшую сторону!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 11 февраля 2017, 15:42

      Если бы тогда перешел в Блэкберн , то сейчас бы так о нем все не говорили , ведь именно Клопп сделал из него по-настоящему сильного игрока ...

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