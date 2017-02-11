Левандовски мог перейти в «Блэкберн», но трансфер сорвался из-за извержения вулкана

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что в 2010 году он мог перейти из «Леха» не в «Боруссию», а в «Блэкберн». По словам поляка, трансферу помешало одно обстоятельство.

«Да, у меня действительно была такая возможность. Я хотел приехать в Блэкберн и посмотреть на клуб, на город, на тренировочную базу.

Думаю, было бы неплохо, если бы я тогда перешел в «Блэкберн», но я не смог вылететь к ним из-за извержения вулкана Эйяфьядлайекюдль. Полет был заблокирован, из-за чего я не смог отправиться в Англию. Возможно, это изменило мою жизнь», – сказал Левандовски.