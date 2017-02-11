Тихонов: «Первоочередная задача «Енисея» – вернуть в Красноярск футбол»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о целях команды на вторую часть сезона ФНЛ. По словам специалиста, он хочет вернуть в Красноярск футбол, а уже затем думать о результатах.

– Говорят, с четвертого места в ФНЛ уже и Премьер-лига неплохо просматривается. Правда?

– Предпочитаю рассматривать таблицу не выборочно, а комплексно. При таком взгляде от нашего четвертого сверху до пятого снизу, то бишь зоны вылета, ровно десять очков. Вот и подсчитайте, сколько команд в этом промежутке уместилось. Так что наш текущий результат еще ни о чем не говорит. Для меня на сегодня главное достижение – не количество очков, а резко возросшая посещаемость наших матчей.

Мне рассказывали, что однажды, когда команда вылетала, губернатор края сказал: туда им и дорога – по столько человек на матчи ходит! И первоочередной задачей, которую мне назвали при подписании контракта, было вернуть в город футбол.

– И какая цель на остаток сезона у такой дружной и тренерски управляемой команды?

– Аппетит, как известно, приходит во время еды, но турнир в ФНЛ очень конкурентный, поэтому обещать, что мы финишируем в первой четверке, сегодня не буду. Но, с другой стороны, и тормозить искусственно в концовке, чтобы пропустить кого-то вперед, «Енисей» точно не будет. Не для того я сюда приходил.

Напомним, что «Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 37 очков в 24 матчах.