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    Тихонов: «Первоочередная задача «Енисея» – вернуть в Красноярск футбол»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о целях команды на вторую часть сезона ФНЛ. По словам специалиста, он хочет вернуть в Красноярск футбол, а уже затем думать о результатах.

    – Говорят, с четвертого места в ФНЛ уже и Премьер-лига неплохо просматривается. Правда?

    – Предпочитаю рассматривать таблицу не выборочно, а комплексно. При таком взгляде от нашего четвертого сверху до пятого снизу, то бишь зоны вылета, ровно десять очков. Вот и подсчитайте, сколько команд в этом промежутке уместилось. Так что наш текущий результат еще ни о чем не говорит. Для меня на сегодня главное достижение – не количество очков, а резко возросшая посещаемость наших матчей.

    Мне рассказывали, что однажды, когда команда вылетала, губернатор края сказал: туда им и дорога – по столько человек на матчи ходит! И первоочередной задачей, которую мне назвали при подписании контракта, было вернуть в город футбол.

    – И какая цель на остаток сезона у такой дружной и тренерски управляемой команды?

    – Аппетит, как известно, приходит во время еды, но турнир в ФНЛ очень конкурентный, поэтому обещать, что мы финишируем в первой четверке, сегодня не буду. Но, с другой стороны, и тормозить искусственно в концовке, чтобы пропустить кого-то вперед, «Енисей» точно не будет. Не для того я сюда приходил.

    Напомним, что «Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 37 очков в 24 матчах.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.02.2017 14:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 февраля 2017, 22:20

      Удачи Андрей!!!!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 февраля 2017, 18:19

      Енисей не начнёт побеждать,
      Пока за него Ломанов не будет играть.

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 февраля 2017, 18:03

      Тихонов ! НАХ,.......Я в Красноярске футбол ?
      Они хоккей с мячом смотрят

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