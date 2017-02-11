Кураньи: «Фарфан – топ-уровень, он сможет помочь «Локомотиву»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высоко оценил уровень игры новичка «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Напомним, 23-летний перуанский форвард перешел в стан железнодорожников этой зимой на правах свободного агента.

– Ваш друг Джефферсон Фарфан довольно долго оставался без клуба. Сможет ли играть за «Локо» уже в марте?

– Для него сейчас главное как можно быстрее набрать форму, так как техника у Фарфана на высшем уровне. Он отличный футболист, очень талантливый. Когда будет готов на сто процентов — это топ-уровень.

– То есть в свои 32 года Фарфан еще может стать звездой чемпионата России?

– Да, он сможет помочь «Локомотиву», забьет много мячей.

– Фарфан говорил, что советовался с вами по поводу переезда в Москву. Что ему рассказали?

– Сказал, что Россия — красивая страна, а в Москве много хороших, отзывчивых людей. И что «Локомотив» как правило борется за самые высокие места, а в составе хватает классных игроков.