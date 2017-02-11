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    Кураньи: «Фарфан – топ-уровень, он сможет помочь «Локомотиву»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высоко оценил уровень игры новичка «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Напомним, 23-летний перуанский форвард перешел в стан железнодорожников этой зимой на правах свободного агента.

    – Ваш друг Джефферсон Фарфан довольно долго оставался без клуба. Сможет ли играть за «Локо» уже в марте?

    – Для него сейчас главное как можно быстрее набрать форму, так как техника у Фарфана на высшем уровне. Он отличный футболист, очень талантливый. Когда будет готов на сто процентов — это топ-уровень.

    – То есть в свои 32 года Фарфан еще может стать звездой чемпионата России?

    – Да, он сможет помочь «Локомотиву», забьет много мячей.

    – Фарфан говорил, что советовался с вами по поводу переезда в Москву. Что ему рассказали?

    – Сказал, что Россия — красивая страна, а в Москве много хороших, отзывчивых людей. И что «Локомотив» как правило борется за самые высокие места, а в составе хватает классных игроков.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.02.2017 13:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 февраля 2017, 15:32

      "Напомним, 23-летний перуанский форвард перешел в стан железнодорожников этой зимой на правах свободного агента".
      _____________________________________________________________________________________
      Как резко помолодел человек перейдя в Локомотив! 9 лет на Бомбардире мигом скинул!

      0
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      Рейтинг: +175

      dima25 11 февраля 2017, 14:29

      у меня в фифа лучшим был в россии))

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 11 февраля 2017, 14:18

      Будем надеется что поможет!!!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 февраля 2017, 13:42

      23 цифры местами поменяйте ! ему 32!

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