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    Источник: «Реал» не рассматривает Льориса, основной вариант усиления – Де Хеа или Куртуа

    Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис не перейдет в «Реал» по окончании нынешнего сезона. Таким образом, 30-летний француз, недавно продливший контракт с лондонским клубом до 2022 года, продолжит выступать в составе «шпор».

    По информации источника, мадридский клуб рассматривает варианты по усилению вратарской линии Давидом Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» или Тибо Куртуа из «Челси». При этом наиболее привлекательным из них для сливочных является 26-летний испанец.

    На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры и имеет в активе 46 очков.

    Источник: Skysports

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    11.02.2017 01:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 11 февраля 2017, 10:19

      Пусть Перес с Кристиной для начала отсасут у Конте и Маура,и только потом продолжатся переговоры!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +135

      Chicha 11 февраля 2017, 09:17

      У них и так отличный вратарь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 11 февраля 2017, 07:30

      возьмите акинфеева

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