Источник: «Реал» не рассматривает Льориса, основной вариант усиления – Де Хеа или Куртуа

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис не перейдет в «Реал» по окончании нынешнего сезона. Таким образом, 30-летний француз, недавно продливший контракт с лондонским клубом до 2022 года, продолжит выступать в составе «шпор».

По информации источника, мадридский клуб рассматривает варианты по усилению вратарской линии Давидом Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» или Тибо Куртуа из «Челси». При этом наиболее привлекательным из них для сливочных является 26-летний испанец.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры и имеет в активе 46 очков.