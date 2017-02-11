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  • Источник: «Реал» не рассматривает Льориса, основной вариант усиления – Де Хеа или Куртуа

Источник: «Реал» не рассматривает Льориса, основной вариант усиления – Де Хеа или Куртуа

11 февраля 2017, 01:25
3

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис не перейдет в «Реал» по окончании нынешнего сезона. Таким образом, 30-летний француз, недавно продливший контракт с лондонским клубом до 2022 года, продолжит выступать в составе «шпор».

По информации источника, мадридский клуб рассматривает варианты по усилению вратарской линии Давидом Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» или Тибо Куртуа из «Челси». При этом наиболее привлекательным из них для сливочных является 26-летний испанец.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры и имеет в активе 46 очков.

Источник: Skysports
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Реал Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Челси Льорис Уго Де Хеа Давид Куртуа Тибо
Комментарии (3)
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Igor Belousov
1486787453
возьмите акинфеева
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Chicha
1486793859
У них и так отличный вратарь.
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Psih86
1486797599
Пусть Перес с Кристиной для начала отсасут у Конте и Маура,и только потом продолжатся переговоры!!!
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