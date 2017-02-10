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    Иванович: «Жирков – мой друг. Он помогает мне адаптироваться в «Зените»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Юрий Жирков помогает ему адаптироваться в составе петербургского клуба. Отметим, что оба футболиста являлись одноклубниками по «Челси» в период с 2009 по 2011 год.

    – Сейчас вас можно часто видеть в компании Жиркова. Можно ли сказать, что он помогает вам в адаптации, как вы ему в 2009 году, когда он пришел в «Челси»?

    – Да, он мне очень много помогает. Мы подружились в Лондоне, я его хорошо знаю. Юра – мой друг, я благодарен ему за помощь.

    Напомним, Иванович перешел в «Зенит» этой зимой, подписав контракт на 2,5 года с возможностью пролонгации еще на сезон, и уже принял участие в нескольких товарищеских матчах в составе сине-бело-голубых.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.02.2017 20:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 10 февраля 2017, 21:22

      бомжи -вы вторые:))

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Mr_Murder 11 февраля 2017, 09:03

      какая разница в таком убогом чемпионате даже первое место позорное

      0
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 10 февраля 2017, 20:57

      Юрка знает что делать)

      0
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