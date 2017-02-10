Иванович: «Жирков – мой друг. Он помогает мне адаптироваться в «Зените»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Юрий Жирков помогает ему адаптироваться в составе петербургского клуба. Отметим, что оба футболиста являлись одноклубниками по «Челси» в период с 2009 по 2011 год.

– Сейчас вас можно часто видеть в компании Жиркова. Можно ли сказать, что он помогает вам в адаптации, как вы ему в 2009 году, когда он пришел в «Челси»?

– Да, он мне очень много помогает. Мы подружились в Лондоне, я его хорошо знаю. Юра – мой друг, я благодарен ему за помощь.

Напомним, Иванович перешел в «Зенит» этой зимой, подписав контракт на 2,5 года с возможностью пролонгации еще на сезон, и уже принял участие в нескольких товарищеских матчах в составе сине-бело-голубых.