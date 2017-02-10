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  • Бышовец: «Кержаков в «Оренбурге»? Лучше играть, чем быть третьим вратарем»

Бышовец: «Кержаков в «Оренбурге»? Лучше играть, чем быть третьим вратарем»

10 февраля 2017, 18:48
11

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями о переходе голкипера «Зенита» Михаила Кержакова на правах аренды в «Оренбург». По мнению специалиста, страж ворот принял верное решение.

«Думаю, что переход Михаила в «Оренбург» связан с приходом в «Зенит» Лунева. Кержаков провел на поле немало матчей, и его игра была надежной. Не могу сказать, что были допущены какие-то ошибки, повлиявшие на результат. Но, тем не менее, со стороны тренера было недоверие. Однако Кержаков ничем не уступает Лодыгину.

На мой взгляд, Миша будет полезен «Оренбургу». Его появление на поле придаст надежности в обороне и повлияет на многие результаты. В любом случае, это лучше, чем быть третьим вратарем. Принято правильное решение», – заявил Бышовец.

В текущем сезоне чемпионата России Кержаков провел восемь матчей и пропустил семь голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Кержаков Михаил Лунев Андрей Лодыгин Юрий Бышовец Анатолий
Комментарии (11)
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Rebrova
1486743336
так то оно так... но... добавить больше нечего))
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Аид666
1486744729
Да получше ЛоДыркина будет...
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sir_Alex
1486746434
А ещё лучше в эксперты податься))
Ответить
Ral13
1486748372
Конечно, лучше играть! И играть лучше!!! Удачи!
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Павелий
1486748569
Грек, ты что интимные услуги оказываешь Луческу? Реально других оснований уже попросту нет.
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spaike
1486752416
Правильно сказано. А Мише удачи!
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Par Mezan
1486753079
И братана туда же забирай...
Ответить
волчарик
1486754266
очень жаль, что так и не стал основным. остается пожелать удачи
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ijgjr
1486754739
Одно не понятно -зачем в Зенит поперся - в остальом все верно удачи
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СОКОЛ САРАТОВ
1486763140
ГАЗПРОМ СВОЕМУ ФИЛИАЛУ ПОМОГАЕТ МОЛОДЦЫ
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