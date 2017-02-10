Бышовец: «Кержаков в «Оренбурге»? Лучше играть, чем быть третьим вратарем»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями о переходе голкипера «Зенита» Михаила Кержакова на правах аренды в «Оренбург». По мнению специалиста, страж ворот принял верное решение.

«Думаю, что переход Михаила в «Оренбург» связан с приходом в «Зенит» Лунева. Кержаков провел на поле немало матчей, и его игра была надежной. Не могу сказать, что были допущены какие-то ошибки, повлиявшие на результат. Но, тем не менее, со стороны тренера было недоверие. Однако Кержаков ничем не уступает Лодыгину.

На мой взгляд, Миша будет полезен «Оренбургу». Его появление на поле придаст надежности в обороне и повлияет на многие результаты. В любом случае, это лучше, чем быть третьим вратарем. Принято правильное решение», – заявил Бышовец.

В текущем сезоне чемпионата России Кержаков провел восемь матчей и пропустил семь голов.