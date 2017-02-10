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    Бышовец: «Кержаков в «Оренбурге»? Лучше играть, чем быть третьим вратарем»

    Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями о переходе голкипера «Зенита» Михаила Кержакова на правах аренды в «Оренбург». По мнению специалиста, страж ворот принял верное решение.

    «Думаю, что переход Михаила в «Оренбург» связан с приходом в «Зенит» Лунева. Кержаков провел на поле немало матчей, и его игра была надежной. Не могу сказать, что были допущены какие-то ошибки, повлиявшие на результат. Но, тем не менее, со стороны тренера было недоверие. Однако Кержаков ничем не уступает Лодыгину.

    На мой взгляд, Миша будет полезен «Оренбургу». Его появление на поле придаст надежности в обороне и повлияет на многие результаты. В любом случае, это лучше, чем быть третьим вратарем. Принято правильное решение», – заявил Бышовец.

    В текущем сезоне чемпионата России Кержаков провел восемь матчей и пропустил семь голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2017 18:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 11 февраля 2017, 00:45

      ГАЗПРОМ СВОЕМУ ФИЛИАЛУ ПОМОГАЕТ МОЛОДЦЫ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 10 февраля 2017, 22:25

      Одно не понятно -зачем в Зенит поперся - в остальом все верно удачи

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 10 февраля 2017, 22:17

      очень жаль, что так и не стал основным. остается пожелать удачи

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 февраля 2017, 21:57

      И братана туда же забирай...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 10 февраля 2017, 21:46

      Правильно сказано. А Мише удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 10 февраля 2017, 20:42

      Грек, ты что интимные услуги оказываешь Луческу? Реально других оснований уже попросту нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 10 февраля 2017, 20:39

      Конечно, лучше играть! И играть лучше!!! Удачи!

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 февраля 2017, 20:07

      А ещё лучше в эксперты податься))

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 февраля 2017, 19:38

      Да получше ЛоДыркина будет...

      1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 10 февраля 2017, 19:15

      так то оно так... но... добавить больше нечего))

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