АПЛ. Дубль Санчеса принес «Арсеналу» победу над «Халл Сити»

В поединке 25-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле выиграл у «Халл Сити» – 2:0. В составе хозяев дубль оформил нападающий Алексис Санчес, отличившийся на 34-й и 90-й минутах.

Победа позволила «канонирам» набрать 50 очков и подняться на третью строчку в турнирной таблице, опередив «Манчестер Сити». Гости остались на 18-й позиции с 20 баллами.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Арсенал – Халл Сити – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Санчес, 34; 2:0 – Санчес, 90 (с пенальти).

Удаление: нет – Клукас, 90.

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