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    Веремко: «Мог перейти из «Крыльев Советов» в «Спартак», но отказался»

    Голкипер БАТЭ Сергей Веремко рассказал, что в бытность вратарем «Крыльев Советов» имел приглашение от московского «Спартака», однако из-за своей осторожности принял решение остаться в самарском клубе.

    «Можно было уехать в 2008 – 2010 годах, когда БАТЭ успешно выступал на еврокубковой арене. Первый год был просто прекрасным, второй так себе, а третий... Здесь я, что называется, пересидел. Начал вести себя не то чтобы неправильно, просто тренировался уже не с тем запалом, как раньше. Вроде бы и выиграл в Беларуси уже все. К чему еще стремиться? Из Самары мог уехать в топовый московский клуб под названием «Спартак», и уже оттуда, думаю, если бы заиграл, можно было бы строить виды на хороший европейский чемпионат.

    Я отказался. Мне сразу позвонил главный тренер «Крылышек» Андрей Кобелев и сказал, что очень хочет, чтобы я остался. Ну и послушал. Хотя, наверное, свою роль сыграло и имя «Спартака». А вдруг у меня там не получится. Выходит, сказался мой белорусский менталитет. Нас уважают за трудолюбие и дружелюбность, но, видимо, когда нужно сделать решительный шаг, мы бываем слишком осторожны. Зато, с другой стороны, столько в моей карьере было случаев, когда судьба хранила. Возможно, спасла она и в тот раз. А ну пошло бы все не так, получил бы травму, и что тогда – карьера под откос?» – заявил страж ворот.

    34-летний вратарь выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2015 год. На его счету 73 матча.

    Источник: Pressball

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    10.02.2017 17:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 февраля 2017, 08:33

      Роналду: "В десятом году мог попасть в Спартак, но побоялся,
      В Мадрид подался.
      Там ответственность не такая,
      Не как в Спартаке крутая."

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 11 февраля 2017, 04:01

      Фантазер, Спартак из-за лимита Плетикосу сплавил.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 10 февраля 2017, 23:41

      Молодец Веремко! Всё правильно, всё по делу. Тише едешь - дальше будешь. Осторожность - мать отваги.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 февраля 2017, 19:47

      вообще хороший вратарь но пенальти он по моему вообще за свою карьеру не одного не отбил :D

      -1
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      Рейтинг: +75

      тоширо > h3LL1k 11 февраля 2017, 20:43

      вот что мне в нем не нравилось, то что пендали не брал

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > тоширо 11 февраля 2017, 20:54

      вот такая же фигня в нём не нравилась))) там вообще шансов не было он даже не знаю как сказать вроде и не наугад и не на реакцию ну вообщем с пендалями у него вообще никак :D

      -1
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 10 февраля 2017, 18:32

      Не помню что бы его приглашали,,,,хотя отслеживаю все доступные новости о Спартаке

      2
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 10 февраля 2017, 18:25

      Отказался переходить из крыльев в СПАРТАК? Ну это нереальная тупость если честно!

      2
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 10 февраля 2017, 18:06

      Да мы и не жалеем!!!

      0
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 10 февраля 2017, 18:03

      на пенсии любой может сочинять... я вот во дворе играл лучше всех и меня приглашали в реал и барсу,но я осторожный,подумал а вдруг меня суарес укусит,да и пивка не попить после игры,так и остался во дворе мяч гонять...

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 февраля 2017, 17:23

      Осторожный.

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