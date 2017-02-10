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  • Веремко: «Мог перейти из «Крыльев Советов» в «Спартак», но отказался»

Веремко: «Мог перейти из «Крыльев Советов» в «Спартак», но отказался»

10 февраля 2017, 17:16
12

Голкипер БАТЭ Сергей Веремко рассказал, что в бытность вратарем «Крыльев Советов» имел приглашение от московского «Спартака», однако из-за своей осторожности принял решение остаться в самарском клубе.

«Можно было уехать в 2008 – 2010 годах, когда БАТЭ успешно выступал на еврокубковой арене. Первый год был просто прекрасным, второй так себе, а третий... Здесь я, что называется, пересидел. Начал вести себя не то чтобы неправильно, просто тренировался уже не с тем запалом, как раньше. Вроде бы и выиграл в Беларуси уже все. К чему еще стремиться? Из Самары мог уехать в топовый московский клуб под названием «Спартак», и уже оттуда, думаю, если бы заиграл, можно было бы строить виды на хороший европейский чемпионат.

Я отказался. Мне сразу позвонил главный тренер «Крылышек» Андрей Кобелев и сказал, что очень хочет, чтобы я остался. Ну и послушал. Хотя, наверное, свою роль сыграло и имя «Спартака». А вдруг у меня там не получится. Выходит, сказался мой белорусский менталитет. Нас уважают за трудолюбие и дружелюбность, но, видимо, когда нужно сделать решительный шаг, мы бываем слишком осторожны. Зато, с другой стороны, столько в моей карьере было случаев, когда судьба хранила. Возможно, спасла она и в тот раз. А ну пошло бы все не так, получил бы травму, и что тогда – карьера под откос?» – заявил страж ворот.

34-летний вратарь выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2015 год. На его счету 73 матча.

Источник: Pressball
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Веремко Сергей Кобелев Андрей
Комментарии (12)
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Диктор
1486736584
Осторожный.
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Каратель помойников
1486739034
на пенсии любой может сочинять... я вот во дворе играл лучше всех и меня приглашали в реал и барсу,но я осторожный,подумал а вдруг меня суарес укусит,да и пивка не попить после игры,так и остался во дворе мяч гонять...
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ВасяК
1486739180
Да мы и не жалеем!!!
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Зарема лис
1486740315
Отказался переходить из крыльев в СПАРТАК? Ну это нереальная тупость если честно!
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slavа0508
1486740775
Не помню что бы его приглашали,,,,хотя отслеживаю все доступные новости о Спартаке
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h3LL1k
1486745229
вообще хороший вратарь но пенальти он по моему вообще за свою карьеру не одного не отбил :D
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VVM1964
1486755732
НУ ДА , ВСЕ ХОТЯТ ПРИМАЗАТЬСЯ - " Я УЖЕ ПОЧТИ " , " МНЕ ЕЩЕ ЧУТЬ -ЧУТЬ "
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1486759301
Молодец Веремко! Всё правильно, всё по делу. Тише едешь - дальше будешь. Осторожность - мать отваги.
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red-white fox
1486774899
Фантазер, Спартак из-за лимита Плетикосу сплавил.
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subbotaspartak
1486791224
Роналду: "В десятом году мог попасть в Спартак, но побоялся, В Мадрид подался. Там ответственность не такая, Не как в Спартаке крутая."
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