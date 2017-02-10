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    Деменко считает, что Михаил Кержаков покидает «Зенит» из-за конфликта с Луческу

    Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко высказал мнение о возможном переходе голкипера Михаила Кержакова в «Оренбург» на правах аренды. По мнению Деменко, причиной ухода игрока могут стать разногласия с главным тренером питерской команды Мирчей Луческу.

    «Тяжело предположить, что происходит внутри команды. Михаил Кержаков ничуть не слабее Лодыгина, он доказал это своей игрой. И он мог бы приносить пользу «Зениту». Но как сложилась ситуация – никто не знает. Мне кажется, что между футболистом и главным тренером произошел какой-то конфликт. Других вариантов у меня нет. История запутанная.

    Думаю, что самостоятельно Миша бы не ушел из «Зенита». Сейчас для него самое главное – игровая практика. Вероятнее всего, до конца года он будет в «Оренбурге», а потом уже примет какое-то решение. Сейчас ему нужно просто выступать, ни на что не обращая внимания», – сказал Деменко.

    На счету Кержакова в текущем сезоне РФПЛ восемь матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2017 14:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 10 февраля 2017, 23:33

      Лучше бы Ладыгина отдали в аренду, а то опять начудит и тогда уже будет иметь дело с капитаном Здюбой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 10 февраля 2017, 17:57

      Интересно, чем грек так заинтересовал Луческу? Реально, он хуже даже Бабурина.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 10 февраля 2017, 17:02

      Я тож не пойму, если честно, почему Луческу упорно предпочитает ставить в рамку Лодыгина, этож дырка ... да может выручить, но разве это может быть оправданием, когда половину мячей он сам себе привозит, если не больше ... кстати на сборах весточка донеслась, что и там он чудит в контрольных матчах ... Так что на месте Кержа, у меня также были б вопросы к главному тренеру

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 февраля 2017, 15:49

      Если Лодыгин начнёт чудить, кого в ЛЕ ставить.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Zeff 10 февраля 2017, 16:08

      я думаю Лодыркина на два матча с Андерлехтом хватит, а дальше они наверняка вылетят, а так как можно объяснить заявляя Кержа на ЛЕ и отдавать в аренду значит Луческу не особо верит на победу с Андерлехтом да и нужна ли она? надо занимать второе место в ЧР и выходить в ЛЧ, если этого не случится Мистера уже летом уберут

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Zeff 10 февраля 2017, 16:24

      Это вопрос?

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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > la verdad 10 февраля 2017, 17:07

      Я знаю ответ: некого. Бабурин откровенно слаб.

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