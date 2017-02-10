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  • Деменко считает, что Михаил Кержаков покидает «Зенит» из-за конфликта с Луческу

Деменко считает, что Михаил Кержаков покидает «Зенит» из-за конфликта с Луческу

10 февраля 2017, 14:45
7

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко высказал мнение о возможном переходе голкипера Михаила Кержакова в «Оренбург» на правах аренды. По мнению Деменко, причиной ухода игрока могут стать разногласия с главным тренером питерской команды Мирчей Луческу.

«Тяжело предположить, что происходит внутри команды. Михаил Кержаков ничуть не слабее Лодыгина, он доказал это своей игрой. И он мог бы приносить пользу «Зениту». Но как сложилась ситуация – никто не знает. Мне кажется, что между футболистом и главным тренером произошел какой-то конфликт. Других вариантов у меня нет. История запутанная.

Думаю, что самостоятельно Миша бы не ушел из «Зенита». Сейчас для него самое главное – игровая практика. Вероятнее всего, до конца года он будет в «Оренбурге», а потом уже примет какое-то решение. Сейчас ему нужно просто выступать, ни на что не обращая внимания», – сказал Деменко.

На счету Кержакова в текущем сезоне РФПЛ восемь матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Оренбург Кержаков Михаил Деменко Максим Лодыгин Юрий Луческу Мирча
Комментарии (7)
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Zeff
1486730982
Если Лодыгин начнёт чудить, кого в ЛЕ ставить.
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KalterJax
1486735320
Я тож не пойму, если честно, почему Луческу упорно предпочитает ставить в рамку Лодыгина, этож дырка ... да может выручить, но разве это может быть оправданием, когда половину мячей он сам себе привозит, если не больше ... кстати на сборах весточка донеслась, что и там он чудит в контрольных матчах ... Так что на месте Кержа, у меня также были б вопросы к главному тренеру
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Павелий
1486738678
Интересно, чем грек так заинтересовал Луческу? Реально, он хуже даже Бабурина.
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Tostao
1486758802
Лучше бы Ладыгина отдали в аренду, а то опять начудит и тогда уже будет иметь дело с капитаном Здюбой.
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