Деменко считает, что Михаил Кержаков покидает «Зенит» из-за конфликта с Луческу

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко высказал мнение о возможном переходе голкипера Михаила Кержакова в «Оренбург» на правах аренды. По мнению Деменко, причиной ухода игрока могут стать разногласия с главным тренером питерской команды Мирчей Луческу.

«Тяжело предположить, что происходит внутри команды. Михаил Кержаков ничуть не слабее Лодыгина, он доказал это своей игрой. И он мог бы приносить пользу «Зениту». Но как сложилась ситуация – никто не знает. Мне кажется, что между футболистом и главным тренером произошел какой-то конфликт. Других вариантов у меня нет. История запутанная.

Думаю, что самостоятельно Миша бы не ушел из «Зенита». Сейчас для него самое главное – игровая практика. Вероятнее всего, до конца года он будет в «Оренбурге», а потом уже примет какое-то решение. Сейчас ему нужно просто выступать, ни на что не обращая внимания», – сказал Деменко.

На счету Кержакова в текущем сезоне РФПЛ восемь матчей.