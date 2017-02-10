В «Арсенале» опасаются ухода Венгера

Возможный уход предстоящим летом Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» вызывает беспокойство у руководства лондонского клуба. Сообщается, что две недели назад французский специалист был готов подписать новый контракт на два года на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов, но после двух поражений от «Уотфорда» и «Челси» ситуация изменилась.

Ожидается, что теперь все переговоры будут перенесены на окончание текущего сезона. Главным фактором в выборе 67-летнего тренера будет место в турнирной таблице, которое займет его команда по итогам сезона.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги «Арсенал» после 24 туров занимает четвертую позицию.