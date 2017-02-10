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    В «Арсенале» опасаются ухода Венгера

    Возможный уход предстоящим летом Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» вызывает беспокойство у руководства лондонского клуба. Сообщается, что две недели назад французский специалист был готов подписать новый контракт на два года на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов, но после двух поражений от «Уотфорда» и «Челси» ситуация изменилась.

    Ожидается, что теперь все переговоры будут перенесены на окончание текущего сезона. Главным фактором в выборе 67-летнего тренера будет место в турнирной таблице, которое займет его команда по итогам сезона.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги «Арсенал» после 24 туров занимает четвертую позицию.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.02.2017 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 февраля 2017, 13:41

      Бавария может и должна внести свою лепту, пусть и печальную, в его уход! Пора мсье Венгеру себе занятие поспокойнее подобрать.

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