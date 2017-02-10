«ДЭК» обесточила базу «Луча-Энергии» за долги в 108 тысяч

Тренировочная база «Луча-Энергии» отключена от электроэнергии за неуплату, сообщают Новости Владивостока.

«Нашу спортивную базу на Седанке отключили от электроэнергии. Также не можем подключить подогрев поля стадиона «Динамо». Чтобы к ранней весне газон был зеленым, обычно подключаем отопление», – сообщили в пресс-службе дальневосточного клуба.

Долг клуба перед энергетиками составляет 108 тысяч рублей за декабрь и январь. Из-за того, что счета футбольной организации заблокированы, данный долг не может быть погашен. Для разблокировки счетов необходимо 11 миллионов рублей, о чем ранее заявил вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков. При этом общий долг клуба по судебным производствам составляет более 39 миллионов.

10 февраля должен завершиться сбор команды, который проходит в Турции. На второй сбор команда может не поехать из-за задолженностей по зарплате.