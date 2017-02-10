Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ДЭК» обесточила базу «Луча-Энергии» за долги в 108 тысяч

    Тренировочная база «Луча-Энергии» отключена от электроэнергии за неуплату, сообщают Новости Владивостока.

    «Нашу спортивную базу на Седанке отключили от электроэнергии. Также не можем подключить подогрев поля стадиона «Динамо». Чтобы к ранней весне газон был зеленым, обычно подключаем отопление», – сообщили в пресс-службе дальневосточного клуба.

    Долг клуба перед энергетиками составляет 108 тысяч рублей за декабрь и январь. Из-за того, что счета футбольной организации заблокированы, данный долг не может быть погашен. Для разблокировки счетов необходимо 11 миллионов рублей, о чем ранее заявил вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков. При этом общий долг клуба по судебным производствам составляет более 39 миллионов.

    10 февраля должен завершиться сбор команды, который проходит в Турции. На второй сбор команда может не поехать из-за задолженностей по зарплате.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2017 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 февраля 2017, 08:08

      Печально, у Луча отбирают Энергию.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11