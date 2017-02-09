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    Фигу рассказал, почему перешел из «Барселоны» в «Реал»

    Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу признался, что чувствовал себя недооцененным в каталонском клубе.

    «Когда тебя не ценят, любой задумается об уходе при наличии хорошего предложения. Именно так и произошло в моей карьере. Я имею в виду именно руководство «Барселоны», а не болельщиков клуба. Так что мой переход в «Реал» обусловлен не только деньгами», – рассказал Фигу.

    Напомним, трансфер Фигу в «Реал» в 2000 году стал на тот момент рекордным – 37 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: AS

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    09.02.2017 23:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 февраля 2017, 09:48

      Да-да, давай, оправдывайся)
      И что за фишка - он каждый год, мне кажется - рассказывает - почему он перешел?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      aMur 10 февраля 2017, 06:40

      Фиговый человек.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 10 февраля 2017, 05:57

      они все говорят, что не из-за денег.... хаххах, а потом бегут к косоглазым

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 февраля 2017, 00:16

      правильно сделал!

      -1
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