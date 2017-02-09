Фигу рассказал, почему перешел из «Барселоны» в «Реал»

Да-да, давай, оправдывайся)
И что за фишка - он каждый год, мне кажется - рассказывает - почему он перешел?
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу признался, что чувствовал себя недооцененным в каталонском клубе.
«Когда тебя не ценят, любой задумается об уходе при наличии хорошего предложения. Именно так и произошло в моей карьере. Я имею в виду именно руководство «Барселоны», а не болельщиков клуба. Так что мой переход в «Реал» обусловлен не только деньгами», – рассказал Фигу.
Напомним, трансфер Фигу в «Реал» в 2000 году стал на тот момент рекордным – 37 миллионов фунтов стерлингов.