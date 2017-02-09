Кураньи навестил своего бывшего одноклубника по «Динамо» Габулова

Экс-форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи навестил своего бывшего партнера по команде вратаря Владимира Габулова, который зимой подписал контракт с тульским «Арсеналом». Ранее Кураньи побывал в расположении «Динамо», проводящего сборы в Турции.

Футболист опроверг информацию, что может продолжить карьеру в белорусском клубе «Динамо-Брест».

Напомним, немецкий форвард выступал за московский клуб с 2010 по 2015 год.