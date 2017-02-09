Пайет забил первый гол после возвращения в «Марсель»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет забил свой первый гол после возвращения во Францию. Напомним, что он перешел в «Марсель» из «Вест Хэма» в конце января. Свое первое результативное действие хавбек сделал в матче чемпионата Франции с «Генгамом» (2:0), который стал для него уже третьим. Он забил ударом со штрафного.

29-летний игрок заключил контракт с провансальцами на 4,5 года. Трансфер футболиста обошелся французскому клубу по неофициальной информации в 25 миллионов фунтов стерлингов.