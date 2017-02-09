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    Нападающий «Арсенала» Форбс проходит сборы с «Кайратом»

    Нападающий тульского «Арсенала» Фелисио Браун Форбс отправился на учебно-тренировочной сбор «Кайрата», который казахстанская команда проводит в Турции, сообщает Sports.kz. 25-летний костариканец вышел на поле в товарищеском матче с хорватским «Сплитом», который завершился со счетом 0:0.

    Стоит отметить, что в Туле Форбс играет с 1 января 2016 года. Ранее в России он выступал за «Крылья Советов», «Уфу» и «Ростов».

    В текущем сезоне нападающий провел в составе «Арсенала» 12 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2017 07:04
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 февраля 2017, 13:41

      Жаль, он ведь сечас лучший бомбардир Арсенала...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 11:40

      Невелика потеря.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +65

      Nail-football 9 февраля 2017, 08:31

      А с чего он вдруг стал нападающим???)

      2
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