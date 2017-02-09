Нападающий «Арсенала» Форбс проходит сборы с «Кайратом»

Нападающий тульского «Арсенала» Фелисио Браун Форбс отправился на учебно-тренировочной сбор «Кайрата», который казахстанская команда проводит в Турции, сообщает Sports.kz. 25-летний костариканец вышел на поле в товарищеском матче с хорватским «Сплитом», который завершился со счетом 0:0.

Стоит отметить, что в Туле Форбс играет с 1 января 2016 года. Ранее в России он выступал за «Крылья Советов», «Уфу» и «Ростов».

В текущем сезоне нападающий провел в составе «Арсенала» 12 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола.