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    Таски: «Повторяющуюся мантру «хотим стать чемпионами» в «Спартаке» вы точно не услышите»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил мнение, что внутри коллектива никто из игроков не говорит о шансах команды на чемпионство по итогам нынешнего сезона. Отметим, что на данный момент красно-белые являются единоличными лидерами турнирной таблицы РФПЛ и имеют пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    – Глушаков признавался, что разговоры о золоте в команде отсутствуют напрочь и негласно не очень приветствуются.

    – Могу это подтвердить. Повторяющуюся мантру «хотим стать чемпионами, хотим стать чемпионами» внутри коллектива вы точно не услышите. Но у всех свой образ мышления. Я, к примеру, побеждал в Германии с «Баварией» и «Штутгартом». Поэтому не боюсь говорить, что сейчас моя цель – обязательно помочь «Спартаку» стать первым в России.

    В нынешнем сезоне Таски провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, однако отметиться в них результативными действиями не сумел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2017 23:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 февраля 2017, 07:58

      Правильно-нужно не говорить,а делать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      FK Vardar 9 февраля 2017, 06:35

      Когда уже он свалит из команды??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 06:29

      Самого бы Таски не видеть больше в форме "Спартака"!

      1
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 9 февраля 2017, 00:03

      Че-то таски разговорился. В новостях только он.

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