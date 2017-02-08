Таски: «Повторяющуюся мантру «хотим стать чемпионами» в «Спартаке» вы точно не услышите»

Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил мнение, что внутри коллектива никто из игроков не говорит о шансах команды на чемпионство по итогам нынешнего сезона. Отметим, что на данный момент красно-белые являются единоличными лидерами турнирной таблицы РФПЛ и имеют пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Глушаков признавался, что разговоры о золоте в команде отсутствуют напрочь и негласно не очень приветствуются.

– Могу это подтвердить. Повторяющуюся мантру «хотим стать чемпионами, хотим стать чемпионами» внутри коллектива вы точно не услышите. Но у всех свой образ мышления. Я, к примеру, побеждал в Германии с «Баварией» и «Штутгартом». Поэтому не боюсь говорить, что сейчас моя цель – обязательно помочь «Спартаку» стать первым в России.

В нынешнем сезоне Таски провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, однако отметиться в них результативными действиями не сумел.