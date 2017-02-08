Генеральный директор «Балтики»: «Контракт с Черевченко рассчитан до конца сезона»

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая рассказал о деталях назначения Игоря Черевченко на должность главного тренера команды.

«Контракт с Черевченко рассчитан до конца сезона. Благодарны Игорю Геннадьевичу за то, что он взялся за такую непростую задачу. Со стороны администрации края и клуба ему будет оказана всяческая поддержка. Будем надеяться, что совместно нам удастся достигнуть поставленных целей», — сказал Лепсая.

Напомним, что последним местом работы Черевченко был «Локомотив», который он покинул в августе 2016 года.

«Балтика» по итогам 24-х туров идет на 19-й строчке турнирной таблицы ФНЛ.