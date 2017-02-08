«Крылья Советов» подписали серба Мияиловича

Сербский полузащитник Срджан Мияилович подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Мияилович выступал за национальные сборные Сербии разных возрастов. В основной сборной он дебютировал в 18 лет. Всего на его счету пять матчей за главную команду страны.

Последним клубом 23-летнего хавбека был «Кайсериспор». Сроки соглашения российского клуба с Мияиловичем не сообщаются.

По итогам 17-ти туров РФПЛ «Крылья Советов» занимают 12-ю позицию в турнирной таблице.