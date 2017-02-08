Срна верит в успехи Ракитича в «Барселоне»

Защитник «Шахтера» Дарио Срна расхвалил игру полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Экс-капитан сборной Хорватии считает, что у его бывшего партнера по национальной команде не будет проблем с игровой практикой.

«Ракитич уже не один раз доказывал свой класс. Он стал автором гола в финале Лиги чемпионов! Уверен, что он много будет работать, чтобы вновь показать свой лучший уровень игры. Я сам очень верю в Ракитича», — говорит опытный футболист.

В нынешнем сезоне Ракитич принял участие в 16-ти матчах Примеры, выйдя на поле в основном составе в 12 из них.На свой счет хорват записал два гола и одну результативную передачу.