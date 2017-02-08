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    Срна верит в успехи Ракитича в «Барселоне»

    Защитник «Шахтера» Дарио Срна расхвалил игру полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Экс-капитан сборной Хорватии считает, что у его бывшего партнера по национальной команде не будет проблем с игровой практикой.

    «Ракитич уже не один раз доказывал свой класс. Он стал автором гола в финале Лиги чемпионов! Уверен, что он много будет работать, чтобы вновь показать свой лучший уровень игры. Я сам очень верю в Ракитича», — говорит опытный футболист.

    В нынешнем сезоне Ракитич принял участие в 16-ти матчах Примеры, выйдя на поле в основном составе в 12 из них.На свой счет хорват записал два гола и одну результативную передачу.

    Источник: Marca

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    08.02.2017 06:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 09:48

      Блажен тот, кто верует!

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