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    «Реал» и «Барселона» интересуются молодым талантом «Баварии»

    «Реал» и «Барселона» намерены приобрести 18-летнего полузащитника мюнхенской «Баварии» Тимоти Тильмана. Об этом сообщил агент молодого футболиста Кристиан Рессер.

    «Да, мы действительно получили предложение от «Барселоны». Они следили за Тильманом несколько месяцев, после чего заявили о планах приобрести его для следующего сезона. В «Барселоне» хотели, чтобы Тильман работал с первой командой, а играл за резервную. А через два-три года его бы привлекли к играм за главную команду», — пояснил агент.

    В нынешнем сезоне Тильман не сыграл в Бундеслиге ни одного матча.

    Источник: Marca

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    08.02.2017 06:46
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 февраля 2017, 10:05

      Во-во, последние несколько лет руководство Баварии только и делает, что распродаёт своих талантливых воспитанников, а деньги тратит на испанский отработанный материал. Всё правильно, как же!

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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 09:48

      Молодым везде у них дорога))

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