«Реал» и «Барселона» интересуются молодым талантом «Баварии»

Во-во, последние несколько лет руководство Баварии только и делает, что распродаёт своих талантливых воспитанников, а деньги тратит на испанский отработанный материал. Всё правильно, как же!
«Реал» и «Барселона» намерены приобрести 18-летнего полузащитника мюнхенской «Баварии» Тимоти Тильмана. Об этом сообщил агент молодого футболиста Кристиан Рессер.
«Да, мы действительно получили предложение от «Барселоны». Они следили за Тильманом несколько месяцев, после чего заявили о планах приобрести его для следующего сезона. В «Барселоне» хотели, чтобы Тильман работал с первой командой, а играл за резервную. А через два-три года его бы привлекли к играм за главную команду», — пояснил агент.
В нынешнем сезоне Тильман не сыграл в Бундеслиге ни одного матча.