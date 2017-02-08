«Реал» и «Барселона» интересуются молодым талантом «Баварии»

«Реал» и «Барселона» намерены приобрести 18-летнего полузащитника мюнхенской «Баварии» Тимоти Тильмана. Об этом сообщил агент молодого футболиста Кристиан Рессер.

«Да, мы действительно получили предложение от «Барселоны». Они следили за Тильманом несколько месяцев, после чего заявили о планах приобрести его для следующего сезона. В «Барселоне» хотели, чтобы Тильман работал с первой командой, а играл за резервную. А через два-три года его бы привлекли к играм за главную команду», — пояснил агент.

В нынешнем сезоне Тильман не сыграл в Бундеслиге ни одного матча.