СМИ: «Спартак» согласовал контракт с Тигиевым

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев близок к переходу в «Спартак». По имеющейся информации, футболист уже согласовал с руководством красно-белых условия личного контракта. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

Сегодня стало известно, что из главной команды «Спартака» отзаявлен крайний защитник Евгений Макеев, который продолжит карьеру в «Спартаке-2». По слухам, это решение может быть связано как раз с приходом в команду Георгия Тигиева.

В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Анжи» в РФПЛ 14 матчей, однако отметиться результативными действиями в них не сумел.