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    СМИ: «Спартак» согласовал контракт с Тигиевым

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев близок к переходу в «Спартак». По имеющейся информации, футболист уже согласовал с руководством красно-белых условия личного контракта. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

    Сегодня стало известно, что из главной команды «Спартака» отзаявлен крайний защитник Евгений Макеев, который продолжит карьеру в «Спартаке-2». По слухам, это решение может быть связано как раз с приходом в команду Георгия Тигиева.

    В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Анжи» в РФПЛ 14 матчей, однако отметиться результативными действиями в них не сумел.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2017 23:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 8 февраля 2017, 11:54

      Сколько Георгиев собирает Спартак)) Джикия, Тигиев)) еще надо бы бельгийского казаха Георгия Жукова подписать)) и тогда победный дух Георгия Константиновича поможет одержать победу в чемпионате)

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 февраля 2017, 04:25

      удачи)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 8 февраля 2017, 01:43

      Что ж. Посмотрим. Парень этот талантлив. Цепкий, крепкий, но ляпы есть в виду молодости и еще в том, что он хочет показать себя, поэтому бывают провалы и ошибки в обороне. Научат. Он молодой, все впереди!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 февраля 2017, 00:45

      Цепкий защитник, посмотрим как войдет в коллектив

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 8 февраля 2017, 00:16

      Надеюсь парень будет играть, а не на скамейке сидеть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 февраля 2017, 00:13

      Урожай !!!!

      1
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      Рейтинг: +24

      AspiD123 > RedWhiteFans2 8 февраля 2017, 00:45

      )))

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      Рейтинг: +24

      AspiD123 > RedWhiteFans2 8 февраля 2017, 22:47

      Сразу земляка видно.

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 8 февраля 2017, 00:08

      Хороший защитник!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 февраля 2017, 00:02

      Посмотрим...

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 февраля 2017, 23:53

      Ожидаемо... Макей нынче очень сильно сдал...

      3
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