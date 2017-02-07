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  • Источник: Могилевец не будет продлевать контракт с «Зенитом» и может перейти в «Спартак»

Источник: Могилевец не будет продлевать контракт с «Зенитом» и может перейти в «Спартак»

7 февраля 2017, 23:27
23

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец в скором времени покинет петербургскую команду. По информации источника, 24-летний россиянин не будет продлевать контракт с сине-бело-голубыми, который истекает этим летом. Сообщается, что, согласно регламенту, хавбек уже сейчас может вести переговоры с другими командами. Одним из претендентов на футболиста называется «Спартак».

Напомним, ранее сообщалось, что Могилевец может продолжить карьеру в «Ростове», где уже выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Тогда игрок провел за донскую команду 26 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне Могилевец появился на поле в матче РФПЛ в составе «Зенита» лишь раз, не отметившись результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Могилевец Павел
Комментарии (23)
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VVM1964
1486499567
ЭТА НОВОСТЬ УЖЕ НА КАКОЙ КРУГ ПОШЛА ? ТО ПЕРЕХОДИТ , ТО НЕ ПЕРЕХОДИТ . УСТРОИЛИ РОМАШКУ .
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ivanthebest
1486500735
Если честно, то лесом не нужен... И без него нормальная обойма, а дармоеды в команде не нужны...
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Dellleone
1486500774
Лиж раз появился то то я вспомнить его не могу.... очередное величайшее преобритение.
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Zeff
1486501512
Столько, куда более талантливых питерских игроков кануло в лету. А этот средний игрок в Спартак. Спартачей с приобретением!
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spaike
1486502292
Думаю, что скорее он в Ростов перейдет чем в Спартак.
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sergun-kuk
1486503956
Конечно, ему место в Ростове! Будет практика игровая!!!
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Garrincha58
1486528814
по примеру Быстрова
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Dimon013
1486536605
Хороший парень для сборной! Жаль никак не может развиться!
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vgarakh
1486537890
Ему место только в Ростове, здесь из него сделают настоящего игрока, тем более он сам хочет перейти к желто-синим.
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Зэб
1486537966
Бесполезный для Зенита.Может в другой команде заиграет.
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