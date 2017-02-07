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    Источник: Могилевец не будет продлевать контракт с «Зенитом» и может перейти в «Спартак»

    Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец в скором времени покинет петербургскую команду. По информации источника, 24-летний россиянин не будет продлевать контракт с сине-бело-голубыми, который истекает этим летом. Сообщается, что, согласно регламенту, хавбек уже сейчас может вести переговоры с другими командами. Одним из претендентов на футболиста называется «Спартак».

    Напомним, ранее сообщалось, что Могилевец может продолжить карьеру в «Ростове», где уже выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Тогда игрок провел за донскую команду 26 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

    В нынешнем сезоне Могилевец появился на поле в матче РФПЛ в составе «Зенита» лишь раз, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2017 23:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +222

      Зэб 8 февраля 2017, 10:12

      Бесполезный для Зенита.Может в другой команде заиграет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 февраля 2017, 10:11

      Ему место только в Ростове, здесь из него сделают настоящего игрока, тем более он сам хочет перейти к желто-синим.

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 8 февраля 2017, 09:50

      Хороший парень для сборной! Жаль никак не может развиться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 февраля 2017, 07:40

      по примеру Быстрова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 8 февраля 2017, 00:45

      Конечно, ему место в Ростове! Будет практика игровая!!!

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 8 февраля 2017, 00:18

      Думаю, что скорее он в Ростов перейдет чем в Спартак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 февраля 2017, 00:05

      Столько, куда более талантливых питерских игроков кануло в лету.
      А этот средний игрок в Спартак. Спартачей с приобретением!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > Zeff 8 февраля 2017, 01:34

      Во первых! Никто еще не перешел, а во вторых и третьих так как вы сыграли товарищеские матчи со своими новичками... Уж точно не видно, что приобретение удачное!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов > Алекc 8 февраля 2017, 02:50

      вы свои игры в еврокубках пересмотрите

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5177

      Каратель > Zeff 8 февраля 2017, 05:41

      скажи лучше сколько талантливых игроков сгило на скамейки бомжей

      3
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Zeff 8 февраля 2017, 09:32

      Согласен.Пусть там ползает и торгует своим брезгливо-обиженным личиком.
      Надо ещё подрумянить,чтобы на почившего Макеева был похож.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > Василий Зенитов 8 февраля 2017, 11:44

      Когда мы ИГРАЛИ в еврокубках, вас там даже не было!

      -1
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin > Алекc 8 февраля 2017, 12:11

      похвались еврокубком?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > tambovchanin 8 февраля 2017, 13:24

      Я горжусь своим клубом и его историей! Да, у нас нет еврокубка, но были в полуфинале лч и кубка уефа в 90х. Мой клуб рекордсмен по количеству побед в национальных чемпионатах (21 раз) и кстати 9 раз в чемпионате России. тоже пока больше никто не становился!

      -1
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов > Алекc 13 февраля 2017, 20:27

      а вас щас там нет и что?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов > Алекc 13 февраля 2017, 20:29

      походу так и будете это вспоминать, не видать больше спортагу трофеев, токо тов турниры на кипре вам и светят

      -1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > Василий Зенитов 13 февраля 2017, 21:08

      ну вот что с убогими говорить))))). все будет! у вас ведь тоже раньше ничего не было, а потом стало. времена меняются. придет и наше время))! разговор окончен!

      -1
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов > Алекc 13 февраля 2017, 21:59

      счуть в том, что все решится в очной встречи, и спорить кто хуже нет смысла, просто должно быть уважение к противнику

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 февраля 2017, 23:52

      Лиж раз появился то то я вспомнить его не могу.... очередное величайшее преобритение.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 февраля 2017, 23:52

      Если честно, то лесом не нужен... И без него нормальная обойма, а дармоеды в команде не нужны...

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