Источник: Могилевец не будет продлевать контракт с «Зенитом» и может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец в скором времени покинет петербургскую команду. По информации источника, 24-летний россиянин не будет продлевать контракт с сине-бело-голубыми, который истекает этим летом. Сообщается, что, согласно регламенту, хавбек уже сейчас может вести переговоры с другими командами. Одним из претендентов на футболиста называется «Спартак».

Напомним, ранее сообщалось, что Могилевец может продолжить карьеру в «Ростове», где уже выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Тогда игрок провел за донскую команду 26 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне Могилевец появился на поле в матче РФПЛ в составе «Зенита» лишь раз, не отметившись результативными действиями.