«Барселона» хочет приобрести Нельсона Семеду

Защитник «Бенфики» Нельсон Семеду попал в сферу интересов «Барселоны». Сообщается, что каталонский клуб готов осуществить трансфер игрока ближайшим летом. Конкуренцию «Барселоне» может составить «Манчестер Юнайтед», готовый предложить 40 миллионов евро.

Скауты «Барселоны» присутствовали на недавнем матче «Бенфики» и «Насьоналя», где Семеду сделал голевой пас. Всего в сезоне защитник провел 20 матчей, в которых однажды забил и отметился четырьмя результативными передачами.

Стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 7 миллионов евро. Ранее утверждалось, что им интересуется «Бавария».