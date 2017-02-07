Монтелла: «Деулофеу – качественный игрок, который должен стать намного лучше»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от игры новичка клуба Жерара Деулофеу. Напомним, футболист перебрался в «Милан» зимой. Итальянский клуб арендовал Деулофеу у «Эвертона» с возможностью выкупа контракта в конце сезона.
«Очевидно, что у Деулофеу есть качественные способности. Он должен продолжать расти, становиться более решительным. Деулофеу должен стать намного лучше. Я убежден, что у него это получится», – рассказал Монтелла.
В составе «Милана» Деулофеу провел три встречи, где не отметился результативными действиями. Все эти игры подопечные Монтеллы проиграли.
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Источник: Football Italia