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    Монтелла: «Деулофеу – качественный игрок, который должен стать намного лучше»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от игры новичка клуба Жерара Деулофеу. Напомним, футболист перебрался в «Милан» зимой. Итальянский клуб арендовал Деулофеу у «Эвертона» с возможностью выкупа контракта в конце сезона.

    «Очевидно, что у Деулофеу есть качественные способности. Он должен продолжать расти, становиться более решительным. Деулофеу должен стать намного лучше. Я убежден, что у него это получится», – рассказал Монтелла.

    В составе «Милана» Деулофеу провел три встречи, где не отметился результативными действиями. Все эти игры подопечные Монтеллы проиграли.

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    Источник: Football Italia

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    07.02.2017 17:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 февраля 2017, 17:52

      Абсолютно согласен с Монтелло .

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