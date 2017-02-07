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    Энрике: «У Неймара улучшилось понимание оборонительной игры»

    Тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал об игре бразильского нападающего Неймара. Напомним, футболист пропустит ответную игру полуфинала Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за дисквалификации.

    «Неймара может заменить Арда Туран, но на его месте могут сыграть Рафинья и Денис Суарес. Я не буду раскрывать карты и заставлю тренера противника подумать.

    У Неймара есть все качества, чтобы вернуться и снова начать много забивать. При этом у него серьезно улучшилось понимание оборонительной игры», – рассказал тренер «Барселоны».

    В нынешнем сезоне Неймар провел в Примере 17 матчей, забив пять голов и сделав девять голевых передач. Футболиста критикуют за слабую результативность.

    Источник: AS

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    07.02.2017 16:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 7 февраля 2017, 17:56

      Пусть он ГОЛЕВЫЕ МОМЕНТЫ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ НАЧНЕТ!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 7 февраля 2017, 17:05

      Походу поэтому он стал забивать меньше в этом сезоне.

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