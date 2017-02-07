Энрике: «У Неймара улучшилось понимание оборонительной игры»

Тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал об игре бразильского нападающего Неймара. Напомним, футболист пропустит ответную игру полуфинала Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за дисквалификации.

«Неймара может заменить Арда Туран, но на его месте могут сыграть Рафинья и Денис Суарес. Я не буду раскрывать карты и заставлю тренера противника подумать.

У Неймара есть все качества, чтобы вернуться и снова начать много забивать. При этом у него серьезно улучшилось понимание оборонительной игры», – рассказал тренер «Барселоны».

В нынешнем сезоне Неймар провел в Примере 17 матчей, забив пять голов и сделав девять голевых передач. Футболиста критикуют за слабую результативность.