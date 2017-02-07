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  • Монтелла: «Выберем ресторан со звездой Мишлен или пиццерию, где нас будет кормить Бакка»

Монтелла: «Выберем ресторан со звездой Мишлен или пиццерию, где нас будет кормить Бакка»

7 февраля 2017, 15:47
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Тренер «Милана» Винченцо Монтелла высказал мнение о последних неудачах команды, а также подвел итог конфликту с Карлосом Баккой. Напомним, колумбийский нападающий был недоволен своей заменой в матче против «Сампдории». Футболист выразил желание в знак примирения оплатить ужин для всей команды.

«Первоначально мы должны создать свой стиль игры, растить молодых игроков. Это наши главные цели, в соответствии с которыми мы развиваемся. Сейчас пришло время показать, что мы горды своим нахождением в «Милане».

С Баккой мы все решили. Я не думаю, что он сделал что-то серьезное. Он сказал, что готов купить еду для нас. Теперь выберем ресторан со звездой Мишлен или пиццерию. Спрошу это у Карлоса. От его ответа зависит, будет ли он играть завтра», – рассказал Монтелла.

В среду, 8 февраля, «Милану» предстоит встреча с «Болоньей» в перенесенном матче 18-го тура Серии А. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Бакка Карлос Монтелла Винченцо
Комментарии (1)
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Gullit 76
1486472092
То есть не оплатит дорогой ресторан и не будет играть? Интересный подход.Слово не воробей.Насколько же его разведут?Монтелла оторвётся!
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