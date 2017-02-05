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Судьи
Главный судья:
Марко Гуида (Торре-Аннунциата)
Материалы

Милан - Сампдория

05.02.2017, Воскресенье, 14:30 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 23 тур Милан - Сампдория
Обзор матча
Италия. Серия А (2016/2017)
4 тур
16 сентября, пятница 21:45 Сампдория 0:1 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 21:45 Сампдория 0:1 Милан
14 тур
28 ноября, суббота 22:45 Милан 4:1 Сампдория
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
17 декабря, четверг 23:00 Сампдория 0:2 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
12 апреля, воскресенье 21:45 Милан 1:1 Сампдория
11 тур
8 ноября, суббота 22:45 Сампдория 2:2 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Сампдория 0:2 Милан
6 тур
28 сентября, суббота 22:45 Милан 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
20 тур
13 января, воскресенье 23:45 Сампдория 0:0 Милан
1 тур
26 августа, воскресенье 20:00 Милан 0:1 Сампдория
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
16 апреля, суббота 22:45 Милан 3:0 Сампдория
14 тур
27 ноября, суббота 20:00 Сампдория 1:1 Милан
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
26 января, среда 19:30 Сампдория 1:2 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:1 Милан
15 тур
5 декабря, суббота 20:00 Милан 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 17:00 Сампдория 2:1 Милан
7 тур
19 октября, воскресенье 17:00 Милан 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 22:30 Милан 1:2 Сампдория
10 тур
31 октября, среда 22:30 Сампдория 0:5 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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